تحديث «القائمة الخضراء» للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيُعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار «بي سي آر» عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد-19».

وأوضحت أن إجراءات القائمة تنطبق على دول الأصل التي يسافر منها الزوّار وليس الجنسية فقط.

وفي ما يلي القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ 13 يونيو 2021: أذربيجان، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، البرتغال، السعودية، الصين، ألمانيا، المغرب، الولايات المتحدة، اليابان، أوزباكستان، آيسلندا، بروناي، بوتان، تايوان، جرين لاند، روسيا، سنغافورة، سويسرا، قيرغيزستان، كوريا الجنوبية، كوبا، مالطا، موريشيوس، مولدوفا، نيوزيلندا، هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

• 28 دولة تشملها «القائمة الخضراء» الجديدة.

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