«تمكين المرأة» تستعرض مساعدة رائدات الأعمال في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظمت اقتصادية دبي ومجلس سيدات أعمال دبي، ندوة افتراضية تحت عنوان «تمكين المرأة»، والتي دشنت انطلاق النشاطات المشتركة بموجب الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الجانبان في أبريل الماضي، بهدف دعم رائدات الأعمال من أعضاء المجلس، وتوفير امتيازات وخدمات وتسهيلات مختلفة لهن.

وجاءت الندوة ضمن سلسلة «حوار السوق» إحدى مبادرات اقتصادية دبي التي أطلقتها بهدف إيجاد منصة افتراضية مفتوحة لمختلف الموضوعات التي تهم مجتمع الأعمال، لتسلط الضوء على كيفية مساعدة رائدات وسيدات الأعمال بالإمارة، وتعزيز تنافسيتهن في سوق العمل.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن مديرة إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي، مريم الأفردي، ومديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، نادين حلبي، استعرضتا خلال الندوة التفاعلية آليات الاستفادة من الحوافز الاقتصادية التي تقدمها اقتصادية دبي ومؤسساتها التابعة لها.

وأشارت الأفردي إلى أن اقتصادية دبي ومن خلال مؤسساتها التابعة لها، تعمل على دعم وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة لرائدات وسيدات الأعمال.

من جانبها، قالت حلبي إن الندوة تعتبر أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مجلس سيدات أعمال دبي واقتصادية دبي، لتوفير وسائل الدعم للمرأة في ميادين العمل، ومنحها الخبرات والمعارف والتسهيلات.

• «حوار السوق» مبادرة لتعزيز تنافسية رائدات وسيدات الأعمال.

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