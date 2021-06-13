«الاقتصاد»: 70% نمواً في المصنفات الفكرية خلال 2020

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تحقيق قطاع الملكية الفكرية، نقلة نوعية في عدد المصنفات خلال العام الماضي، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 70% مقارنة بعام 2019.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن المصنف الفكري هو كل تأليف مبتكر في مجال الأدب أو الفنون أو العلوم، أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه.

وبينت «الاقتصاد» أن إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة لديها حتى مطلع يونيو الجاري، وصل إلى 24 ألفاً و317 مصنفاً فكرياً، إلا أنه سجل أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2020، إذ بلغ عددها 2772 مصنفاً فكرياً، فيما بلغ عدد المصنفات الفكرية خلال عام 2019 1632 مصنفاً مسجلة نمواً بنسبة 32% مقارنة بعام 2018 الذي بلغ فيه عدد المصنفات 1233 مصنفاً، بينما بلغ عدد المصنفات الفكرية المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن 900 مصنف.

وتتنوّع فئات المصنفات الفكرية لتشمل المصنفات المكتوبة، ومصنفات الرسم، ومصنفات الموسيقى، والمصنفات المشتقة، والمصنفات السمعية، والمصنفات الفوتوغرافية، والمحاضرات والتصاميم الهندسية والبرمجيات والتطبيقات الذكية.

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