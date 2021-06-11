«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروعين في تركمانستان بـ 367 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، اتفاقيتين مع حكومة تركمانستان لتمويل مشروعين بقيمة 367 مليون درهم، الأولى لتمويل إنشاء مطار في مدينة جبيل بمنطقة البلقان، بكلفة تبلغ نحو 275 مليون درهم (75 مليون دولار)، فيما الاتفاقية الثانية خاصة بتمويل إنشاء محطة للطاقة الهجينة بسعة 10 ميغاواط، بكلفة 92 مليون درهم (25 مليون دولار).

وأفاد الصندوق، في بيان، بأن الاتفاقيتين، وقعهما مدير عام الصندوق، محمد سيف السويدي، بينما وقعهما عن الجانب التركمانستاني رئيس بنك الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية، رحيمبردي جيباروف.

وقال السويدي، إن «الاتفاقيتين تأتيان في إطار حرص الصندوق على تحسين البنية التحتية في تركمانستان، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد»، لافتاً إلى أن المشروعين الاستراتيجيين سيشكلان نقلة نوعية في تركمانستان، وسيعملان على تحسين جودة حياة السكان.

وأكد حرص الصندوق على تكوين شراكات تنموية واقتصادية مع مختلف الدول من خلال تمويل مشروعات تنموية واستثمارية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الصندوق بدأ نشاطه التنموي في تركمانستان منذ عام 1999.

من جانبه، ثمّن جيباروف، الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية والتعاون الاستثماري في مختلف الدول النامية، لاسيما التعاون المشترك مع حكومة تركمانستان.

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