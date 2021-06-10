"أدنوك للتوزيع" تحتفل بافتتاح محطة الخدمة رقم 450 في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت شركة "أدنوك للتوزيع" بافتتاح محطة الخدمة رقم 450 على مستوى الإمارات في المدينة المستدامة بإمارة دبي وذلك في إطار مواصلة توسعة شبكة محطاتها على مستوى الدولة.

وتعد المحطة الجديدة من أحدث محطات الخدمة من طراز ‘ADNOC On the go’ المخصصة للأحياء السكنية والمحطة رقم 31 للشركة في إمارة دبي.

وشهدت المدينة المستدامة في دبي احتفالاً رسمياً حضره السيد بدر اللمكي المدير التنفيذي لأدنوك للتوزيع وعدد من أعضاء إدارة شركة "أدنوك للتوزيع".

وتقع محطة "ADNOC On the go" الجديدة في المدينة المستدامة بدبي وتُعد واحدة من 42 محطة خدمة مخصصة للأحياء السكنية يتم افتتحاها الآن في جميع أنحاء الإمارات، وتقدم للعملاء ثمانية مضخات تزود بالوقود، بالإضافة إلى متجر واحة أدنوك مستقل، وتوفر المحطة خدمات التزود بالوقود والبيع بالتجزئة في الأحياء السكنية والمناطق التي يصعب فيها بناء المحطات العادية.

وتوسعت شبكة محطات الشركة بشكل كبير في أعقاب افتتاح المحطة رقم 450 حيث وصل إجمالي عدد المواقع التي دخلت الخدمة منذ شهر أبريل إلى 454 محطة خدمة و337 متجر واحة أدنوك، بالإضافة إلى عدد من المواقع التي قطعت أعمال التشييد فيها شوطاً كبيرا.

وتهدف الشركة إلى افتتاح 70-80 موقعاً جديداً في كل من الإمارات والسعودية خلال هذا العام.

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