«ديوا» تنتهي من تنفيذ 92% من محطة ضخ المياه في «مجمّع الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن الانتهاء من تنفيذ 92% من مشروع محطة ضخ المياه في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 23 مليوناً و100 ألف درهم، ويتضمن مرحلتين: الأولى بقدرة 4.5 ملايين غالون من المياه يومياً، والثانية بقدرة ثلاثة ملايين غالون من المياه يومياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن محطة ضخ المياه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية قدرها 7.5 ملايين غالون من المياه المحلاة يومياً، تعتمد أحدث التقنيات العالمية في مجال محطات ضخ المياه، التي تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة، متوقعاً الانتهاء من المحطة وربطها بشبكة المياه في دبي خلال الشهر الجاري.

وأكد أن الهيئة تعمل على تطوير شبكة المياه في جميع أنحاء دبي من خلال مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع المياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية، والكفاءة، لتلبية النمو المتسارع، ومواكبة الطلب على المياه في مختلف مناطق الإمارة، من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة، تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل، حيث تستند خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء والمياه إلى توقعات الطلب حتى عام 2030.

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله عبيدالله، إن محطة ضخ المياه تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف منشآت ومرافق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والمنطقة المحيطة بالمجمع من المياه.

• سعيد محمد الطاير: «محطة ضخ المياه تعتمد أحدث التقنيات العالمية التي تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة».

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