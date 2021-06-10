«مبادلة» تشارك في تحالف للاستحواذ على 49% من أسهم «أرامكو لإمداد الزيت الخام»

المصدر: أبوظبي ■ وام

انضمّت شركة «مبادلة للاستثمار»، إلى تحالف تقوده شركة «إي.آي.جي غلوبال إنرجي بارتنرز» الأميركية التي دخلت في صفقة مع «أرامكو السعودية»، للاستحواذ على حصة 49% من أسهم الشركة التي تم تأسيسها حديثاً تحت اسم شركة «أرامكو لإمداد الزيت الخام».

وأوضحت «مبادلة»، في بيان صدر عنها أمس، أن «أرامكو السعودية» ستحتفظ بالحصة المتبقية بقيمة 51% في الكيان الجديد الذي يمتلك حق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركز لدى «أرامكو» لمدة 25 عاماً بتعرفة مدفوعة من «أرامكو» عن كميات الزيت الخام المركز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات.

وأضاف البيان أن «أرامكو السعودية» ستظل محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل، وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها وكامل الحقوق في الانتفاع بها واستمرار مسؤولياتها عن أعمال التشغيل والصيانة، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام الخاضعة لقرارات الإنتاج الفعلي التي تتخذها السعودية ولا على إمكاناتها التشغيلية الحالية أو توسعاتها المستقبلية.

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