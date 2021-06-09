مخالفة 61 منشأة تجارية في دبي لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي، خلال ثلاثة أيام، 61 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة جائحة "كوفيد-19" والحد من انتشارها، ومن أهمها ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والالتزام بساعات العمل في المطاعم، في الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.

وقام فريق التفتيش بمخالفة 45 مطعماً ومقهى وكافتيريا بسبب تقديم الوجبات داخل المكان بعد الساعات المسموح بها، ومخالفة محلات تجارية تمارس أنشطة تجارية متنوعة مثل: المطعم، مقهى، كافتيريا، تجارة إطارات السيارات، الوساطة في تأجير العقارات، بقالة، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، أكاديمية رياضية، صالة بناء الأجسام، "سوبرماركت"، نظراً لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، حيث تواجدت المحلات المخالفة في الأسواق المفتوحة بمناطق: المرر، وعيال ناصر، والقصيص، وهور العنز، والمرقبات، والبدع، والخليج التجاري، والمدينة العالمية، والحضيبة، والضغاية، وراس الخور، والبراحة، والصفوح، والرقة، ونايف، وشارع النخيل، وفي المراكز التجارية.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها خلال جولاتها، وبالتعاون مع مختلف الشركاء من الجهات المعنية، تقوم بالتركيز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات وذلك حرصاً على سلامة المجتمع، مؤكدة عدم التهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل الجمهور والمتعاملين.

ووجهت اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كارتداء الكمامات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، داعية عموم الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق "مستهلك دبي" أو بالاتصال على الرقم: (600545555) أو عبر الموقع الالكتروني: (consumerrights.ae).

وأكدت أهمية تعاون الجميع في رصد مثل هذه المخالفات لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها للحد من الممارسات الخاطئة التي تضر أولاً بأصحابها ومن ثم بالمجتمع من حولهم.

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