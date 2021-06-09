"هوت باك" تفتتح "إيكو ستور".. أول متجر تجزئة إلكتروني لها في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "هوت باك" الدولية المتخصصة في مجال تصنيع وتوزيع حلول التغليف، والتي يقع مقرها الإقليمي في دبي، عن إطلاق "إيكو ستور" Eco Store، متجر التجزئة الإلكتروني الحصري الأول لها المخصص لمنتجات تغليف المواد الغذائية الصديقة، في دولة الإمارات.

وأفادت "هوت باك" في بيان، بأن الطلب على حلول تغليف الأغذية الخضراء في الإمارات يشهد ارتفاعاً في ظل تزايد وعي المستهلكين في الدولة بالقضايا البيئية وكذلك اهتمامهم بمعايير الصحة والنظافة.

وقال العضو المنتدب للمجموعة، بي بي عبد الجبار: "يعتبر (إيكو ستور) مطلباً أساسياً في ضوء الظروف الراهنة التي نعيشها، ونحن في (هوت باك) ملتزمون بإنتاج وتسويق منتجات تشجع على حماية البيئة وتروّج للاستدامة".

وأضاف: "سيوفر متجر (إيكو ستور) للعملاء مجموعة واسعة من حلول التغليف المصنوعة من مواد خضراء قابلة لإعادة التدوير تتماشى بشكل كامل مع أفضل الاجراءات والممارسات الصديقة للبيئة".

وتابع: "نحن نؤمن بأن متجر (إيكو ستور) يلبي احتياجات فئة كبيرة ومتنامية من العملاء في الدولة، الذين يتطلعون لتحمّل مسؤولياتهم تجاه البيئة، حيث يشجع (إيكو ستور) على تبني حلول التغليف المستدامة ويفي بمتطلبات العملاء الذين يسعون للمشاركة في التوجه العالمي نحو الاستدامة".

وتشهد "هوت باك" طلباً قوياً ومتنامياً على منتجات "إيكو ستور"، ومن خلال إطلاقها إلكترونياً، تضمن الشركة إمكانية وصول العملاء إليها بسلاسة وعقد الصفقات بسهولة.

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