الاتحاد للطيران تستعيد 90% من وجهاتها قبل الجائحة خلال الصيف

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قالت الاتحاد للطيران انها استعادت حوالي 90% من وجهاتها خلال الموسم الصيفي مقارنة بالوجهات التي كانت تقوم بتسيير رحلات اليها قبل جائجة كورونا كوفيد -19 موضحة انها تقوم حاليا بتسيير رحلات الى 65 وجهة مقابل 73 وجهة في شهر فبراير 2020 قبل الجائحة مباشرة.

وأوضحت الاتحاد للطيران انها استانفت رحلاتها الى 65 وجهة في 44 دولة حول العالم منها 6 وجهات مخصصة في قطاع الشحن الجوي مشيرة الى ان هناك مؤشرات إيجابية عديدة على ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف.

وأوضح متحدث رسمي باسم الناقلة في تصريحات صحافية ان الاتحاد للطيران تعتزم تشغيل رحلات اضافية على شبكة وجهاتها خلال الاسابيع القادمة ليصل بذلك عدد رحلاتها الموسمية في فترة الصيف إلى 12 رحلة أسبوعيا مشيرا الى انه يتم تشغيل الرحلات الموسمية يومين في الاسبوع وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل

ونوه المتحدث الى انه مع تخفيف القيود على السفر واعتماد الممرات الآمنة تستمر الاتحاد للطيران في زيادة عدد الرحلات والخدمات عبر شبكة وجهاتها خلال الفترة المقبلة خاصة الى الدول التي يوجد بينها وبين الامارات ممرات امنة لتوفير خيارات سفر امنة واكثر سلاسة للمسافرين مشيرا الى ان الوجهات الامنة شجعت الكثيرين من المواطنين والمقيمين على السفر خلال الصيف خاصة وانه لا يلزم وجود حجر صحي عند السفراليها

وأشار الى ان الوجهات الموجودة على شبكة الاتحاد للطيران ولاتلزم بالحجر الصحي سواء في السفر اليها او عند العودة الى أبو ظبي هي روسيا الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين واليونان و جزر السيشل واسبانيا مشيرا الى ان بعض الوجهات تخضع لاشتراطات الحصول على لقاح كورونا وتقوم الاتحاد بتحديث القائمة بشكل مستمر مستمر ليكون المسافرون على اطلاع أولا بأول على احدث المعلومات الخاصة بالسفر

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news