%40 ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران إلى 4 وجهات عربية

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال مديرون وعاملون في وكالات سفر إن أسعار تذاكر الطيران بدأت بالارتفاع تدريجياً إلى الوجهات العربية الأكثر طلباً، اعتباراً من الأسبوع الأول من يوليو المقبل، متوقعين أن تشهد الأسعار ارتفاعاً متواصلاً خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى ذروتها بالنسبة للحجوزات الأخيرة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن الزيادات في الأسعار تراوح بين 30 و40% بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع بدء الإجازة الصيفية للمدارس، وصولاً إلى عطلة عيد الأضحى في النصف الثاني من يوليو المقبل، لافتين إلى أن الطلب يتركز في وجهات مثل مصر والأردن ولبنان والسودان، مع توجه المقيمين في الدولة لزيارة بلدانهم خلال العطلة، إلى جانب الطلب على السفر السياحي بغرض قضاء إجازات وعطلات في الوجهات التي خففت من قيود السفر.

ارتفاع تدريجي

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «أسعار تذاكر الطيران بدأت بالارتفاع التدريجي للرحلات، اعتباراً من الأسبوع الأول من يوليو المقبل، إلى الوجهات العربية الأكثر طلباً مثل مصر ولبنان والأردن والسودان، مع بدء الإجازة الصيفية للمدارس، لتصل الأسعار إلى ذروتها بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى اعتباراً من 16 يوليو».

وأضاف سركيس أن «الطلب على الرحلات الجوية في ارتفاع ملحوظ خلال فصل الصيف الجاري، ما انعكس على ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الجوية»، لافتاً إلى أن الأسعار بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع إجازة المدارس وعطلة العيد هي أصلاً في معدلات مرتفعة حالياً.

مستويات مرتفعة

وأوضح سركيس أنه «بمجرد وصول معدل الإشغال على الرحلات الجوية إلى نحو 60% من المقاعد المتاحة، فإن أسعار الحجوزات الأخيرة من المتوقع لها أن تسجل مستويات مرتفعة»، مشيراً إلى أن وجود سعة مقعدية قليلة في السوق، في ظل تقليص الناقلات الجوية لعدد الرحلات بشكل عام خلال الجائحة، سيزيد الضغط على الأسعار خلال فصل الصيف مع ارتفاع الطلب.

وبيّن أن نسبة الزيادة في أسعار التذاكر إلى الوجهات العربية الأربع، تقدر بنحو 30%، مقارنة بمستوياتها في الأيام العادية منذ بدء الجائحة، متوقعاُ أن تصل الزياد إلى نحو 50% بالنسبة للحجوزات المتأخرة للرحلات التي تتزامن مع عطلة العيد.

وذكر أن «أسعار تذاكر الطيران إلى تلك الوجهات قد تكون في أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، في ظل المؤشرات المتاحة، لكنها تبقى أقل مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة، خلال أوقات الذروة والمناسبات والعطل».

زيارة الأهل

بدوره، قال المدير العام لوكالة «الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن «الزيادات في أسعار الرحلات التي تتزامن مع بدء إجازة المدارس، وصولاً إلى عطلة عيد الأضحى تراوح بين 30 و40% بالنسبة الوجهات العربية مثل مصر والأردن ولبنان».

وبيّن دياب أن الجزء الأكبر من الطلب على السفر خلال فصل الصيف الجاري، يتركز في السفر بغرض زيارة الأهل والأقارب، إلى جانب معدلات طلب أقل على السفر بغرض قضاء إجازات وعطلات في الوجهات السياحية التي خففت من قيود السفر أخيراً.

اختبار حقيقي

وأضاف دياب أنه «في الأسبوع الأول من يوليو سيبدأ موسم الإجازات المدرسية، وفي ما بعد تبدأ إجازة المعلمين في المدارس، وصولاً إلى عطلة عيد الأضحى في النصف الثاني من يوليو، الأمر الذي رفع معدل الطلب على السفر الجوي، حيث انعكس ذلك على ارتفاع متوسط الأسعار».

ولفت إلى أن فصل صيف 2021 قد يكون اختباراً حقيقياً لمؤشرات الطلب على السفر الجوي خلال جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن كثيراً من الأشخاص باتوا يرغبون في السفر ويتطلعون إليه، خصوصاً مع تراجع قيود السفر والإجراءات الخاصة بالحجر الصحي.

الاستعداد للسفر

من جانبه، قال المدير العام لشركة «العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن «الطلب على السفر إلى الوجهات العربية خلال عطلة الصيف وإجازة عيد الأضحى فاق التوقعات، خصوصاً إلى مصر والأردن وبعض الوجهات الإقليمية الأخرى»، لافتاً إلى أن أشخاصاً باتوا مستعدين للسفر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن «هذا الطلب على السفر يتركز بالدرجة الأولى على زيارة الأهل والأقارب، إلى جانب الطلب السياحي من قبل المواطنين والمقيمين في الدولة».

العطلة الصيفية

في سياق متصل، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريس للسفريات»، محمد جاسم الريس، إن «الزيادات في أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات مصر ولبنان والأردن تراوح بين 20 و30% بدءاً من الأسبوع الأول من يوليو المقبل، مشيراً إلى أن العطلة الصيفية أسهمت في رفع مستويات الطلب على السفر الجوي».

الطلب السياحي

قال المدير العام لشركة العوضي للسفريات، أمين العوضي، إن «الطلب السياحي يتركز في الوجهات السياحية، مثل اليونان وسيشل والبوسنة وموسكو، وغيرها من المحطات في شرق أوروبا»، لافتاً إلى أن مكاتب السياحة والسفر في السوق المحلية بدأت تشهد انتعاشاً في الحجوزات السياحية.

وأشار إلى أن هذا الطلب أسهم في رفع معدل أسعار تذاكر الطيران للرحلات ابتداءً من يوليو المقبل.

• الطلب يتركز في وجهات مثل مصر والأردن ولبنان والسودان.

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