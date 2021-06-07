«أبوظبي الأول» يوفر خيارات تمويل سكني مرنة للمواطنين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن عقد اتفاقية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتوفير خيارات تمويل مرنة للمواطنين الذين يتطلعون إلى اقتناء وحدات سكنية مناسبة لعائلاتهم.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج «اليُسر»، إحدى مبادرات المؤسسة الرامية إلى توفير أفضل خيارات التمويل للمواطنين عبر عقد الشراكات البنّاءة مع أبرز البنوك.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في «أبوظبي الأول» تمويلاً تصل قيمته إلى 750 ألف درهم بأرباح مدفوعة من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مع إمكانية السداد خلال 25 عاماً. كما سيستفيد المواطنون من حلول التمويل بأسعار تنافسية في حال رغبتهم بشراء أو بناء منزل خاص، إذا كانت قيمة الأرض أو العقار أعلى من المبلغ المحدد من قبل المؤسسة.

وقالت رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات بالإنابة في بنك أبوظبي الأول، فتون المزروعي: «نتطلع إلى عقد شراكات مماثلة مع مختلف الهيئات الحكومية، لتقديم مزيد من العروض والمزايا الحصرية لمواطني الدولة»، مؤكدة حرص بنك أبوظبي الأول على توفير حلول تمويل مبتكرة ومرنة، فضلاً عن العديد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين على المستويات كافة.

من جانبه، رحب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، بهذه الاتفاقية التي من شأنها دعم توجهات الحكومة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين؛ فضلاً عن دعم توجهات المؤسسة التي أولت الأسرة المواطنة الاهتمام الأكبر، ووفرت لها كل مقومات الأمن والأمان.

وأكد أن هذا التعاون سيسهم في ضمان جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال الإسكان، وفي دعم الاستقرار السكني للعائلات من المواطنين.

اتفاقية إمداد الغاز

وقعت شركة أبوظبي الأول العقارية، اتفاقية شراكة مع شركة الإمارات الدولية للغاز، التابعة للشركة العالمية القابضة، لتوفير خدمات إمداد الغاز لجميع مشروعاتها.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي الأول العقارية»، جاسم آل علي، الالتزام بتوفير أفضل الخدمات العقارية المتكاملة للمستأجرين، متطلعاً الى العمل مع «الإمارات الدولية للغاز» لتوفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات الدولية للغاز، مصطفى رشاد، إن الشركتين تتمتعان بخبرة كبيرة في إدارتي العقارات وأصول الغاز، وقد ارتأتا العمل معاً لتوظيف هذه الخبرة ضمن اتفاقية شراكة تخدم رؤيتهما.

• قيمة التمويل تصل إلى 750 ألف درهم، مع إمكانية السداد خلال 25 عاماً.

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