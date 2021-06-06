"الاتحاد للطيران" تطلق رحلات إلى ميكونوس وسانتوريني ومالقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، عن إطلاق رحلات موسمية إلى أشهر الجزر اليونانية، ميكونوس وسانتوريني، وإلى مدينة مالقة في جنوب إسبانيا.

وأوضحت الناقلة في بيان اليوم، أنها ستشغل رحلاتها إلى ميكونوس بين 8 يوليو و11 سبتمبر 2021، وإلى سانتوريني بين 9 يوليو و12 سبتمبر 2021، برحلتين أسبوعيتين لكل وجهة على متن طائرة "إيرباص A320".

ومع اطلاق ممر السفر الآمن بين الإمارات واليونان، يحصل المسافرون الذين تلقوا لقاح "كوفيد-19" على المزيد من الخيارات للسفر من دون الحاجة للحجر الصحي، حيث سيتمكنون من الاستمتاع بالعطلة الصيفية مع زيارة ميكونوس.

وتأتي هذه الرحلات التي لا يستغرق الوصول إليها أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة لتكّمل الخدمة الحالية إلى أثينا.

ومع استعداد إسبانيا لاستقبال المسافرين الذين تلقوا اللقاح ابتداء من السابع من يونيو 2021، ستطلق "الاتحاد للطيران" رحلتين أسبوعيتين إلى مالقة بين 9 يوليو و15 سبتمبر 2021 على متن طائرة "بوينغ 787-9 دريملاينر"، التي تقدّم خيارات المقاعد السياحية الرحبة والسياحية مع مقعد مجاور شاغر.

وستوفرّ هذه الخدمة خيارات سفر أكبر وأكثر سلاسة للمسافرين في رحلات استجمام بين الإمارات وإسبانيا، مع خدمة "الاتحاد" لثلاث وجهات بين الدولتين وهي برشلونة، مدريد ومالقة.

وبالنسبة لأعضاء برنامج "ضيف الاتحاد" الراغبين في استخدام أميالهم المكتسبة، تعتبر ميكونوس، سانتوريني ومالقة أفضل الوجهات، حيث يمكنهم استبدال الأميال بالمقاعد المخصصة لهم بأسعار مخفضة والاستفادة من العروض المختلفة التي يقدمّها شركاء برنامج الولاء من الإقامات الفندقية واستئجار السيارات لملاقاة كافة احتياجاتهم خلال أسفارهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news