«الإمارات للمزادات» تبيع مركبات «إسعاف دبي» المستعملة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة «الإمارات للمزادات»، المعنية بتنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تتولى بموجبها الشركة بيع المركبات المستعملة المملوكة للمؤسسة عن طريق المزادات الإلكترونية العلنية.

كما وقّع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون والتنسيق، من خلال دعم «الإمارات للمزادات» للمنظومة اللوجتسية للإسعاف، عن طريق نقل سيارات أسطول الإسعاف التابع للمؤسسة إلى ورش الصيانة عند الحاجة، في حين تتيح المؤسسة للشركة إمكانية الاستفادة من بعض نقاط الارتكاز التي تستخدمها سيارات الإسعاف التابعة لها داخل إمارة دبي.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، وقّع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، والمدير التنفيذي لشركة «الإمارات للمزادات»، عمر مطر المناعي. وأشار بن دراي إلى أهمية التعاون مع «الإمارات للمزادات» ودوره في دعم جهود المؤسسة، وتعزيز عمل منظومة الإسعاف التي تلبي الاحتياجات الصحية باحترافية، لضمان صحة وسلامة المتعاملين وإسعاد المجتمع، مؤكداً أن الاستغناء عن مركبات الإسعاف المستعملة هو جزء من دورة عمل المؤسسة والتزامها بالتجديد المستمر لمركباتها ومقتنياتها، في إطار حرصها على تقديم أرقى الخدمات الصحية، واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والوسائل في خدماتها الصحية الرائدة والمبتكرة.

من جانبه، قال المناعي: «إن التعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف هو إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الشركة، التي باتت تحظى بثقة عدد كبير من المؤسسات العريقة في الدولة والمنطقة والعالم»، مشيراً إلى أن الشركة ستحرص على تحقيق أفضل العائدات وأعلاها لمصلحة المؤسسة، من خلال التزامها باعتماد أعلى المعايير المتبعة في المزادات الإلكترونية على مستوى العالم.

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