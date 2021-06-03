«تنظيم الاتصالات»: 6.7 ملايين مستهلك اشتروا سلعاً عبر الإنترنت في 2020

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن6.7 ملايين شخص في الإمارات اشتروا مواد وسلعاً استهلاكية مختلفة عبر الإنترنت خلال العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أخيراً، حول التجارة الإلكترونية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن 59.7% من سكان الدولة يشترون ويدفعون فواتيرهم إلكترونياً، فيما يبحث 83% من السكان على الإنترنت لشراء سلعة أو الحصول على خدمة.

تطبيقات ذكية

وأضافت «تنظيم الاتصالات» في تقريرها أن 65.7% من السكان يستخدمون التطبيقات الذكية في التسوّق، مشيرة إلى أن إجمالي المدفوعات السنوية المدفومة رقمياً بلغ 18.6 مليار دولار عام 2020.

وأفادت بأن 45.5% من السكان لديهم بطاقة ائتمان، في حين أن 21.3% من السكان لديهم حساب مالي على الهواتف الذكية.

استثمارات

ولفت تقرير الهيئة إلى أن الإمارات حلّت في المركز الثالث عالمياً في استثمارات الشركات بالتكنولوجيات الجديدة، بينما جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في الاستثمار بخدمات الاتصالات، كما حلّت رابعاً عالمياً كذلك في مؤشر التكنولوجيا المتضمن في مؤشر التنافسية الرقمية (IMD).

وبيّن التقرير أن استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» لعام 2021، تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي الى منصّة «بلوك تشين» بنهاية العام الجاري، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قيمة الوفر السنوي الناتج عن تقديم وتوثيق المعلومات باستخدام «بلوك تشين» تبلغ 11 مليار درهم، مع توفير 77 مليون ساعة عمل سنوياً نتيجة لذلك.

اقتصاد المعرفة

وأكد التقرير أن حكومة الإمارات تواصل جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك في إطار التحول الرقمي في قطاع الاقتصاد عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يطور من بيئة الأعمال، ويعزّز من جاذبية الدولة للاستثمارات.

يشار إلى أن الامارات حلّت في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ودول غرب آسيا في مؤشر التجارة الإلكترونية (B2C) لعام 2020، فيما جاءت في المرتبة 37 عالمياً.

اقتصادات نامية

أظهر المؤشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة التنمية (أونكتاد)، أن الإمارات جاءت في المرتبة الخامسة، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك.

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