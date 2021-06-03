«دبي للذهب والسلع»: 139% نمواً في تداول عقود الفضة منذ بداية 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أمس، عن تسجيل معدل اهتمام شهري مفتوح بواقع 208 آلاف و343 عقداً خلال مايو الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 12.853 مليون دولار، موضحة أن عقود الفضة الآجلة سجلت نمواً في أحجام التداول بنسبة 139% منذ بداية العام الجاري وحتى نهايو مايو 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

وأفادت البورصة في بيان، بأن عقود الروبية الباكستانية الآجلة، حافظت على أدائها القوي مع نمو إجمالي العقود التي تم تداولها إلى 2028 عقداً بقيمة 26.38 مليون دولار منذ إطلاقها في أبريل الماضي.

من جهة أخرى، سجلت عقود الروبية الهندية الآجلة المصغرة نمواً سنوياً في معدل حجم التداول اليومي بواقع 45% خلال مايو 2021، كما سجلت بورصة دبي للذهب والسلع صفقات كبيرة بقيمة إجمالية بلغت 763.1 مليون دولار. وتتيح مثل هذه التداولات التي تمنحها بورصة دبي للذهب والسلع الفرصة للأعضاء والمشاركين في السوق بالتفاوض المسبق على أحجام التداول الكبيرة دون مخاطر تغير الأسعار. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن «عقود الفضة الآجلة سجلت أداء قوياً الشهر الماضي، ما يعكس الطلب العالمي المتزايد على الفضة باعتبارها البديل الأفضل للذهب، فيما واصل العقد الآجل للروبية الباكستانية الجديد تسجيل نمو لافت على صعيد حجم العقود المتداولة وقيمتها، حيث بدا واضحاً أن المشاركين في السوق يتطلعون إلى توسيع فرصهم التجارية في السوق الباكستانية».

وأضاف: «نحن بدورنا سنواصل مستقبلاً التركيز على الاستفادة من الشراكات التي قمنا ببنائها أخيراً مع الشركة العالمية للخدمات المالية الإسلامية، و(إس آند رويال غروب منغوليا)، وموافقة هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية بالسماح للشركات الإسرائيلية بالتداول عبر منصتنا، لتقديم مجموعة من المنتجات الجديدة ذات القيمة المضافة لما فيه من مصلحة لقاعدة أعضائنا».

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