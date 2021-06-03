«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلات الرباط وبوكيت

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، عن استئناف رحلاتها إلى مدينة الرباط المغربية ابتداء من 23 يونيو الجاري، وذلك مع تطبيق إجراءات السفر من دون الحاجة للحجر الصحي إلى المملكة المغربية وعند العودة إلى إمارة أبوظبي.

وأضافت في بيان لها أمس، أنه مع استعداد مدينة بوكيت التايلاندية لاستقبال المسافرين الذين تلقوا اللقاح، فإنها ستستأنف رحلاتها إلى هذه الوجهة السياحية ابتداء من الأول من يوليو 2021.

وأوضحت أن سعر التذكرة على الدرجة السياحية من أبوظبي إلى الرباط وبوكيت يبدأ من 995 درهماً، بناءً على أسبقية الحجز، فيما يسري العرض حتى يوم غدٍ (الجمعة) الرابع من يونيو 2021.

ولفتت إلى أنه يمكن للمسافرين الذين سيحجزون تذاكرهم بين الخامس والتاسع من يونيو، للسفر حتى 20 نوفمبر 2021، الاستمتاع بأسعار تبدأ من 1995 درهماً على متن الدرجة السياحية، و9495 درهماً على متن درجة الأعمال لتذكرة الذهاب والعودة إلى الرباط، ومن 6995 درهماً إلى بوكيت على متن درجة الأعمال.

وستبدأ خدمة «الاتحاد للطيران» إلى الرباط برحلتين أسبوعيتين، وإلى بوكيت بثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرة من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر» التي تقدّم خيارات المقاعد السياحية الرحبة، والسياحية، مع مقعد مجاور شاغر.

ونصحت «الاتحاد للطيران» جميع المسافرين بالاطلاع قبل السفر على متطلبات السفر الخاصة بكل وجهة عبر موقعها etihad.com.

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