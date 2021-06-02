«إل جي» تتوقف عن إنتاج الهواتف الذكية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف موقع "إنغاجيت" التقني المتخصص أن شركة "إل جي" الكورية الجنوبية أعلنت رسميا تخليها عن إنتاج الهواتف الذكية بدءا من شهر يونيو الحالي.



وأوضحت الشركة أنها قررت العمل على إنتاج هواتف ذكية خلال الشهرين الماضيين منذ إعلانها السابق للوفاء بالعقود المبرمة معها. وبموجب هذا القرار، تحول "إل جي" أحد مصانعها في فيتنام لتصنيع الأجهزة المنزلية بدلا من صناعة الهواتف الذكية.



و لجأت الشركة لهذا القرار بعد سنوات من الخسارة للأموال بهذا القسم لتضع حدا لأعمالها بعالم الهواتف الذكية بصورة نهائية بنهاية يوليو .



وستستمر "إل جي" ببيع مخزون الهواتف الذكية التي لديها حتى بعد هذا التاريخ. لكنها لن تنتج أي هواتف ذكية جديدة بعد الآن، كما انها ستوفر خدمات ما بعد البيع حتى 4 سنوات مقبلة، وتحديثات "أندرويد" لأجهزتها حتى 3 سنوات مقبلة.

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