«كوناريس» تورّد 110 آلاف طن من الحديد إلى «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشفت شركة «كوناريس» لإنتاج الحديد والصلب أنها ورّدت نحو 110 آلاف طن من منتجات الحديد بمختلف أنواعها، إلى منشآت وأجنحة مشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وأفادت الشركة خلال لقاء صحافي عقدته في دبي، أمس، بأن إجمالي إنتاج الإمارات من قضبان حديد التسليح بلغ، أخيراً، 5.2 ملايين طن متري، لافتة إلى أن الطلب على منتجات الحديد في الدولة شهد ارتفاعاً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو، بنسبة وصلت إلى أكثر من 15%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعوماً بالمشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية.

توريد

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» لإنتاج الحديد والصلب، بهارات باتيا، إن الشركة ورّدت حتى الآن أكثر من 110 آلاف طن من منتجات الحديد والمواسير بمختلف أنواعها، إلى منشآت وأجنحة مشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن الأعمال الإنشائية في مختلف مرافق ومنشآت المعرض كانت لها تأثيرات إيجابية في دعم الطلب على منتجات الحديد في أسواق الدولة منذ بداية الأعمال في المعرض.

إنتاج الإمارات

وذكر باتيا، خلال لقاء صحافي عقدته الشركة التي تتخذ من منطقة جبل علي في دبي مقراً لأعمالها، أن إجمالي إنتاج الإمارات من قضبان حديد التسليح بلغ أخيراً 5.2 ملايين طن متري، لافتاً إلى أن الطلب على منتجات الحديد في الدولة شهد تحسناً كبيراً خلال العام الجاري، بنسبة نمو تجاوزت 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك مع استئناف تنفيذ العديد من المشروعات العقارية والمشروعات الجديدة لتطوير البنية التحتية، تزامناً مع التعافي السريع لجميع المجالات الاقتصادية بالدولة من تأثيرات جائحة «كورونا».

استثمارات جديدة

وكشف باتيا عن أن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة في السوق الإماراتية، تراوح بين 200 و250 مليون درهم، حتى النصف الثاني من العام المقبل، ما سيرفع إجمالي قيمة استثماراتها من نحو 1.3 مليار درهم حالياً إلى 1.5 مليار درهم.

وأفاد بأن الشركة تخطط لتدشين خط إنتاج الأسلاك خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن توفير التمويل اللازم للاستثمارات الجديدة سيكون مختلطاً، حيث إن جزءاً منه ذاتي، فيما الجزء الآخر سيكون من خلال القروض البنكية.

ارتفاع الأسعار

وأوضح باتيا أن أسعار الصلب سجلت زيادة منذ العام الماضي، بعد أن أوقفت الصين الدعم الحكومي المقدم لمصانع إنتاج الصلب في البلاد، بنسبة 30%، فيما واصلت ارتفاعها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتوقع زيادة أسعار الحديد في الدولة اعتباراً من بداية الربع الثالث من عام 2021، لتراوح بين 1100 و1200 دولار (4037 - 4404 دراهم)، مقارنة بنحو 400 - 600 دولار للطن في بداية العام، وذلك وفقاً لأسعار التوريد الحالية للمواد الخام التي تحدد الأسعار خلال الشهر المقبل.

بهارات باتيا:

• «الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة في السوق الإماراتية، تراوح بين 200 و250 مليون درهم».

• 5.2 ملايين طن متري إجمالي إنتاج الإمارات من قضبان حديد التسليح.

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