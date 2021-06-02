السماح لـ 888 مصنعاً باستخدام علامة «صنع في أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن السماح بوضع وسم «صنع في أبوظبي» على جميع الرخص الصناعية الصادرة للمصانع عن الدائرة، موضحاً أن حملة «صنع في أبوظبي»، تستهدف وضع العلامة على 3340 منتجاً محلياً لـ888 مصنعاً في أبوظبي، يبلغ إجمالي قيمتها الاستثمارية 369.32 مليار درهم، موزعة على 678 مصنعاً في منطقة أبوظبي، و181 مصنعاً في العين، و29 مصنعاً في منطقة الظفرة.

وأشار المكتب إلى أن ذلك يأتي بهدف الترويج للمنتجات المحلية المصنعة في إمارة أبوظبي، بما يعزز تنافسيتها، ويرفع من إقبال المستهلكين عليها، ويجعلها ضمن اختياراتهم المفضلة التي تلبى احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأصدر المكتب تعميماً إلى أصحاب المنشآت الصناعية المسجلة في الإمارة بشأن السماح باستخدام علامة «صنع في أبوظبي»، ضمن منتجاتها المصنعة وفق الدليل الإرشادي للعلامة، بما يضمن تطبيقها بشكل سليم وواضح وبارز في المنتج، حيث يمكنهم الحصول على الدليل عبر البريد الإلكتروني: (IDBbackoffice@ded.abudhabi.ae).

وقال وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، إن «حملة (صنع في أبوظبي)، التي تنفذها الدائرة تهدف إلى تشجيع أصحاب المنشآت المصنعة، وتحفيزهم على وضع العلامة التجارية المعتمدة للحملة على منتجاتهم كافة، بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي، ودعم المصنعين على مستوى إمارة أبوظبي، ويمنحه قيمة مضافة عبر استخدام شعار الحملة على المنتجات المحلية المصنعة في أبوظبي».

وأضاف أن الحملة تستهدف تعزيز هوية المنتج المحلي لإمارة أبوظبي، حيث بدأت من خلال إبراز شعارها في منافذ البيع الرئيسة على مستوى أبوظبي، بالتزامن مع الحملة الترويجية والتوعوية التي تشمل إنشاء حساب خاص عبر «إنستغرام»، لنشر رسائل التوعية بأهدافها، وتنفيذ حملة إعلامية ودعائية واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد حرص «اقتصادية أبوظبي» على دعم المصنعين المحليين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم واستثماراتهم ضمن مختلف قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، لما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين، وتشجيع ريادة الأعمال في أبوظبي.

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