«مبادلة» تستثمر 1.8 مليار درهم في «آي في سي» للرعاية البيطرية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار»، أمس، أنها استثمرت 350 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.8 مليار درهم) في شركة «آي في سي إيفيدنسيا»، أكبر شركة متخصصة في تقديم خدمات الرعاية البيطرية في أوروبا.

وأفادت «مبادلة» في بيان بأن استثمارها في «آي في سي» يعد إضافة جديدة لاستثماراتها العالمية المتنامية في قطاع الاستهلاك، من خلال شركات رائدة عالمياً، مثل «ريلاينس ريتيل فينشرز ليمتد»، و«كوبانق»، و«ترك هيرو».

وأوضحت أن المقر الرئيس لـ«آي في سي إيفيدنسيا» يقع في مدينة برستول بالمملكة المتحدة، وتدير شبكة تضم أكثر من 1500 عيادة ومستشفى بيطري، موزعة على 12 دولة في القارة الأوروبية، حيث تقدم الرعاية لأكثر من أربعة ملايين من الحيوانات المنزلية.

وأضافت أن شركة «آي في سي إيفيدنسيا»، التي تأسست عام 2011، تعمل وفق نهج لا مركزي، بهدف تعزيز الابتكار لدى العيادات والمستشفيات التابعة للشبكة، وتمكينها من التمتع بقدر كبير من الحرية في عملها، مع الاستفادة في الوقت نفسه من منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل المشتريات والاستشارات البيطرية والمجالس الإكلينيكية.

وكانت شركة «إي كيو تي برايفت اكويتي» قد استحوذت على «آي في سي» في ديسمبر 2016، ثم اندمجت في مايو 2017 مع مجموعة «إيفيدنسيا» السويدية المتخصصة في مجال توفير خدمات الرعاية البيطرية. ومنذ ذلك الوقت، عززت الشركة موقعها في طليعة مقدمي خدمات الرعاية البيطرية في أوروبا، من خلال تنمية الأعمال، وتنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

وقال رئيس وحدة الاستهلاك في «مبادلة»، جاستن سابيت بيمان: «ينسجم استثمارنا في (آي في سي إيفيدنسيا) مع تركيزنا على الاستثمار في المؤسسات الرائدة في مجال الاستهلاك في القطاعات التي تتميز بالمرونة والنمو المستمر».

وأضاف: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع (إي كيو تي) وفريق (آي في سي) من أجل العمل على تعزيز ريادة الشركة وموقعها المتميز في مجال العناية بالحيوانات المنزلية».

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