اقتصادية دبي تخالف 26 محلاً لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لـ «كوفيد19»

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، 26 منشأة تجارية في الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيدـ19»، مثل لبس الكمامات، والتباعد الجسدي.

ورفعت التخفيضات الكبرى نسبة زوار المراكز التجارية، ما أسهم بدوره في عدم التزام بعض التجار بتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، خصوصاً في تنظيم الطوابير أمام صناديق الدفع.

وأوضحت اقتصادية دبي أنه من خلال مواصلة جولاتها، بالتعاون مع مختلف الشركاء، فإنها ستركز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات، حرصاً على سلامة المجتمع، مشددة على أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها، أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت اقتصادية دبي التجار إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية مثل لبس الكمامات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، كما دعت فئات الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متاجر «أبل» و«غوغل» و«هواوي»، أو بالاتصال على الرقم (600545555) أو عبر الموقع الإلكتروني. consumerrights.ae

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