تعديل الغرامات الإدارية لمُخالفة التشريعات الضريبية بدءاً من 28 يونيو

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، يهدف إلى دعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.

وقال المدير العام للهيئة، خالد علي البستاني، إن التعديل الجديد سيكون نافذاً في 28 يونيو 2021، ويتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية، في إطار توجيهات القيادة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير التي تضمن تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية مشجعة على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقاً للمتطلبات المرحلية.

وأشار إلى أنه بموجب التعديل، فقد تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب 16 نوعاً من الغرامات الإدارية، حيث يشمل التخفيض غرامات المخالفات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وأكد البستاني أنه بموجب هذا التعديل الجوهري، لن تفرض غرامة التأخر في السداد على التصريحات الطوعية إذا تم السداد خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم التصريح الطوعي.

وأوضح أنه كلما أسرع الخاضع للضريبة في التصريح، وسداد الضريبة المستحقة وفق المدد الزمنية المحددة في القرار، كانت قيمة الغرامة أقل.

وذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان لها، أنه وفقاً للتعديل، تقوم الهيئة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المُسجَّل للضريبة قبل تاريخ سريان القرار الجديد بهذا الشأن، والتي لم يتم سدادها بالكامل، لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة.

وأوضحت أنه للاستفادة من ذلك، فإنه يجب أن يسدد المسجل للضريبة، كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحدٍّ أقصى في 31 ديسمبر 2021، و30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع والتي لم يتم دفعها بحلول 27 يونيو 2021 بحدٍّ أقصى في 31 ديسمبر 2021، على أن تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك.

توضيحان تفصيليان

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحين جديدين مفصلين حول القرار الجديد يمكن الاطلاع عليهما من خلال خدمة «التوضيحات العامة» المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ( https://www.tax.gov.ae) التي يتم من خلالها إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج إلى شرح تفصيلي لتبسيطها، وذلك لتمكينهم من تطبيق النظام الضريبي بدقة وكفاءة.

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