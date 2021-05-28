«دبي الدولي» يفوز بجائزة أفضل مطار في العالم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصل مطار دبي الدولي على جائزة أفضل مطار في العالم، ضمن جوائز «بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2021»، حيث تمت الإشادة بمرونة وأداء المطار خلال فترة الجائحة.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، فاز «دبي الدولي» بثلاث جوائز منفصلة في حفل توزيع الجوائز الافتراضي، متغلباً في المنافسة الشديدة على مراكز عالمية أخرى، بما في ذلك مطار سنغافورة شانغي، ومطار إسطنبول الدولي، ليفوز بجائزة أفضل مطار في العالم.

كما احتفظ مطار دبي بلقب أفضل مطار في الشرق الأوسط، وأفضل مطار للتسوّق في السوق الحرة خلال الفعالية.

وتم تكريم شركات الطيران والفنادق والمطارات الرائدة، وغيرها من مقدمي خدمات السفر التجاري، عبر 33 فئة في حفل حصري عبر الإنترنت.

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