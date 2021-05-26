افتتاح فرع جديد لـ"أبوظبي التعاونية" في مدينة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتحت جمعية أبوظبي التعاونية، أول "سوبر ماركت" لها في مدينة محمد بن زايد، مشيرة إلى أن المتجر الجديد يمتد على مساحة 2400 متر مربع، ليلبي احتياجات عملاء الجمعية كافة من مواطنين ومقيمين.

وأوضحت الجمعية في بيان أن الـ"سوبر ماركت" الجديد، يوفر الأغذية الطازجة من خضروات وفواكه، وأسماك، وملحمة، ومخبز، وأجبان.



كما يوفر تشكيلة كبيرة من المنتجات المحلية والعالمية تم اختيارها بعناية لتلبي احتياجات جميع المستهلكين في المنطقة.

ويعمل المتجر على مدار 16 ساعة يومياً كما أنه يوفر خدمة التوصيل للمنازل عبر خدمة تعتمد على تطبيقات الهاتف المتحرك وكذلك عبر الطرق التقليدية.

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