اقتصادية دبي: إصدار 14.18 ألف عقد تأسيس إلكتروني وملحق تعديل بالربع الأول من 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الخاص بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، والذي نص على أن يكون التوقيع بالحضور الشخصي أو بالتوقيع الإلكتروني، أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 14 ألفاً و182 عقد تأسيس إلكترونياً وملحق تعديل خلال الربع الأول من عام 2021، بمعدل نمو قدره 54% مقارنةً بالربع الأول من عام 2020، حيث وصل الإجمالي إلى 9197 عقد تأسيس إلكترونياً وملحق تعديل.

وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال الربع الأول من عام 2021 على حسب نوع الرخصة، حيث جاء في مقدمتها المهنية بنسبة 55%، تلتها التجارية بنسبة 43%، وتوزعت بقية النسب على السياحية والصناعية، أما بالنسبة إلى ملاحق التعديل التي تم تصديقها خلال الربع الأول من عام 2021 على حسب نوع الرخصة، فجاءت التجارية في المقدمة بنسبة 80%، تلتها المهنية بنسبة 17%، وتوزعت بقية النسب على الرخص السياحية والصناعية، وذلك بحسب بيان صادر عن اقتصادية دبي أمس.

تسهيل الأعمال

وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات الراغبة في النمو المستدام، وتوسيع أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية بدبي.

ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات، الحصول على عقد التأسيس وملاحقه إلكترونياً في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي للخدمة المعتمدة والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني أو من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية 6969 دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي.

الإجراءات الجديدة

وأضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية ضمت: عقد بيع الحصص للشركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، وإصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين، كما تم إضافة تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية. وضمت الإجراءات الجديدة تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس، حيث أصبح بإمكان ممثل الشركة (الشخص الاعتباري) التوقيع إلكترونياً بدلاً عن الشركة في حال توفير وكالة قانونية سارية من الشركة أو بقرار من مجلس الإدارة أو من خلال صلاحيات المدير المذكورة في عقود التأسيس.

تأسيس شركات

وضمت الإجراءات الجديدة إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة تخول المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسة (الأم) وإدارتها وإلغائها، بالإضافة إلى القيام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم العوائد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وتمنح الصلاحيات أيضاً تحويل رواتب العمال والموظفين إلى البنوك والمصارف والتحويلات لدى كل البنوك العاملة بالدولة؛ تمثيل الشركة أمام جميع المحاكم والسلطات شبه القضائية في الدولة، وأخيراً تعيين محكم في حالة وجود أي نزاعات.

وتضع اقتصادية دبي آلية واضحة مرتكزة على الجودة والتميز على الأصعدة كافة والتي من شأنها تعزيز واقع الأعمال التجارية، وتحقيق التنافسية المستدامة باقتصاد إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم. ويعد رجال الأعمال ضمن قائمة أولويات اقتصادية دبي، ومن هذا المنطلق يتم البحث عن الحلول التي تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي والتوسع والنمو، بالإضافة إلى الحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية، وجاذبية دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي.

خدمة عقود التأسيس الإلكترونية

تتوافر خدمة عقود التأسيس الإلكترونية عبر «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، التي تقدم تجربة فريدة لمزاولة الأعمال وفرصة الحصول على خدمات التراخيص التجارية، وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة. كما تتوافر على المنصة خدمات الموافقة المبدئية، حجز اسم تجاري، إصدار الرخص الفورية، رخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رخص انطلاق، رخصة تاجر، بالإضافة إلى خدمة تجديد الرخص التجارية. وللبدء في أي مشروع تجاري، يمكن زيارة المنصة عبر الرابط invest.dubai.ae، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600500006.

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