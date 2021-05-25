اقتصادية دبي تُصدر 535 رخصة تاجر خلال أبريل

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أكدت اقتصادية دبي أن «رخصة تاجر»، التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري لترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة في دبي لتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، تشهد اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشروعات الناشئة في الإمارة، موضحة أنه تم إصدار 535 رخصة خلال أبريل الماضي، مقارنةً بـ148 رخصة تم إصدارها في أبريل من عام 2020، وبمعدل نمو قدره أكثر من 261%، الأمر الذي يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي.

تنوّع

وأفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، بأن «رخص تاجر» الصادرة من اقتصادية دبي خلال أبريل 2021، امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة، مشيراً إلى أنه جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 76%، تبعتها الأنشطة التجارية بنسبة 24%.

أنشطة

وبيّن التقرير أن أبرز أنشطة «رخصة تاجر» الصادرة خلال الشهر الماضي، ركزت على تقنية المعلومات، ومجموعة الملابس الجاهزة، وخدمات مهنية أخرى، إضافة إلى الخياطة النسائية والتصميم، والمشاغل اليدوية، والخياطة الرجالية والتصميم، فضلاً عن المطاعم والمقاهي، وتغليف وتجهيز السلع، إلى جانب استوديو تجاري أو مهني.

حاملو الرخصة

وأظهر تقرير قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أن إجمالي عدد حاملي «رخصة تاجر» وصل إلى 12 ألفاً و228 رخصة، منذ إطلاق المبادرة في عام 2017 وحتى الآن، الأمر الذي يعكس حرص اقتصادية دبي على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة، وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.

هدف

وتهدف «رخصة تاجر»، التي يتم إصدارها إلكترونياً من خلال منصة «استثمر في دبي» invest.dubai.ae، إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

ويمكن الحصول على الرخصة في دقائق معدودة من أي مكان باتباع الخطوات التالية: تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، اختيار نوع النشاط، تحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف اقتصادية دبي من خلال الرخصة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة.

دعم

وتركز اقتصادية دبي على تقديم الدعم لأصحاب «رخصة تاجر» من خلال التوصل إلى شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لنمو أعمالهم، وفتح قنوات جديدة عبر تعزيز التعاون مع منافذ البيع الرئيسة، وذلك تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لاحتضان ودعم الشباب الناشئ ومشروعاتهم التجارية، وتمكينهم من استمرارية النجاح.

مميزات

وتضم مميزات الحصول على الرخصة: إصدار بطاقة المنشأة، الاستفادة من التسهيلات البنكية (بنك دبي التجاري، بنك المشرق، الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي)، إضافة إلى عرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، والحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي للأنشطة التجارية، فضلاً عن الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق (dubaitrade.ae)، إلى جانب المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، علاوة على التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).

ضوابط

تشمل ضوابط «رخصة تاجر» أنه لا يمكن فتح محل تجاري، بينما يمكن إصدار تأشيرة لثلاثة عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطناً 100%، فيما يكون حق الرجوع القانوني على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

• الأنشطة المهنية تصدرت الرخص الصادرة بنسبة 76%.

• 12.2 ألف «رخصة تاجر» أصدرتها اقتصادية دبي منذ 2017.

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