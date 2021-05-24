"فينتيك ميغاثون 2021".. أكبر هاكاثون لإعادة تصوّر مستقبل الخدمات المالية بالدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، عبدلله بن طوق المري، تنطلق أعمال "فينتيك ميغاثون 2021" في دولة الإمارات؛ الذي يعد أول ميغاثون من نوعه على مستوى الدولة يهدف إلى تطوير صناعة التكنولوجيا المالية عبر عدد من الفعاليات التي تشهد مشاركة واسعة من قبل الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية.

وتمتد فعاليات الميغاثون، التي تستضيفه منصة FinX22 من فينتيك جالكسي، حتى شهر فبراير 2022 ضمن جولتين متتابعتين، ويشتمل على ورش عمل ودورات تدريبية ومسابقتي هاكاثون لتقديم ابتكارات كفيلة بمواجهة التحديات.

وتُركّز فعاليات "فينتيك ميغاثون 2021" على إيجاد حلول تقنية مالية للتحديات التي تواجه قطاع الخدمات المالية في 8 محاور رئيسة، هي: إدارة الأصول/الاستشارات الاستثمارية، الأصول الرقمية/ العملات المشفّرة، التمويل الجماعي، الفوركس (تداول العملات الأجنبية)، النموذج الإلكتروني لإجراء "اعرف عميلك"، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشمول المالي، التكنولوجيا الإشرافية والتنظيمية.

ويُعقد الميغاثون تحت شعار "إعادة تصوّر مستقبل الخدمات المالية الشاملة"، ويسعى إلى تشجيع المبتكرين والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والشركاء في منظومة العمل في دولة الإمارات على التعاون وحشد المصادر، من أجل وضع نماذج أولية لمعالجة عدد من التحديات التي تواجه صناعة الخدمات المالية. ويشارك في الميغاثون كشركاء استراتيجيين عدد من أبرز المؤسسات الرائدة في الدولة مثل سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبنك أبو ظبي الأول وإعمار والبنك العربي المتحد.

وقال بن طوق، "إن انطلاق برامج وفعاليات مثل (فينتيك ميغاثون 2021) الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية والسلع تساعد على تعزيز بيئة الابتكار بالدولة ورفع مستوى التنسيق فيما بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتشجيع الشركات الناشئة على أن تلعب دورا مؤثرا في تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تعترض تنفيذ مهامنا وتحقيق التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والعمل على خلق فرص جديدة للنمو. وتابع معاليه أن هذه المبادرات تعد مُكملة للجهود المستمرة لوزارة الاقتصاد الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستيفاء متطلبات التنمية المستدامة".



بدورها قالت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتورة مريم السويدي: "في إطار المهمة الاستراتيجية المنوطة بالهيئة في الحفاظ على حقوق المستثمرين وتشجيع الممارسات السليمة وإيجاد بيئة جاذبة لرأس المال باستخدام أنظمة مبتكرة، يسر الهيئة الإعلان عن إطلاق (فينتيك ميغاثون 2021) بعدما أصبحت التكنولوجيا المالية اليوم جزءاً لا يتجزأ من صناعة الخدمات المالية، ومن المهم جداً الاستفادة من الكفاءة التي توفرها التكنولوجيا لمعالجة الصعوبات التي تواجه المتعاملين في صناعة الخدمات المالية في دولة الإمارات".

من جانبها، قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فينتيك جالكسي"، ميرنا سليمان: "إننا متحمسون للغاية للمساهمة في هذه المبادرة التعاونية الخلاقة التي تهدف لمعالجة أهم التحديات التي تواجه الصناعة حالياً".

وينعقد "فينتيك ميغاثون 2021" لهيئة الأوراق المالية على مدى جولتين متتابعتين، وتستضيفه منصة FinX22 من "فينتيك جالكسي". وينطلق الهاكاثون الأول في مايو2021، والهاكاثون الثاني في ديسمبر 2021.

وتسمح منصة FinX 22 للمبتكرين والمؤسسات المالية بالمشاهدة والتفاعل والتعاون فيما بينهم، مما يتيح لهم حشد المصادر ووضع النماذج الأولية لحلول التكنولوجيا المالية المرتقبة ضمن آليات الحماية على واجهة برمجة التطبيقات من "فينتيك جالكسي".

كما تسهم المنصة في توطيد الشراكات والتعاون بين شركات الابتكارات التكنولوجية الناشئة والراسخة والبنوك الرائدة في دولة الإمارات.

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