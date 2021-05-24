«استثمر في عقارات دبي» تعمل على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن «استثمر في عقارات دبي»، الوجهة الافتراضية لصناعة العقارات، وأبرز مبادرات الدائرة للترويج العقاري، ستستضيف يومي 26 و27 مايو الجاري، برنامج «Think Tank»، الذي يُعدّ الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط.

وذكرت الدائرة في بيان، أمس، أنه من شأن الحدث الذي سيُعقد بالشراكة مع معرض العقارات الدولي، ويشمل مختلف القطاعات والصناعات، تلبية جميع احتياجات وتطلعات شريحة واسعة من الجمهور والمتعاملين.

فرص أكبر

وتستعد مبادرة «استثمر في عقارات دبي»، من خلال هذا الحدث، لوضع بصمتها من جديد على خارطة قطاع الفعاليات، وخلق فرص أكبر للجمهور، إذ ستجمع النسخة الثانية مشاركين من مختلف المجالات، بهدف تطوير حلول مبتكرة حول تحديات معينة في قطاعاتهم، وتعزيز أنشطة القطاع العقاري.

وسيجمع البرنامج نخبة من قادة الشركات، والمطوّرين العقاريين، والمستثمرين، ومزوّدي التكنولوجيا، والخبراء الماليين والاقتصاديين، والمعلمين، والمتخصصين في الصناعة، والمهنيين والمبتكرين من مختلف القطاعات.

علاوة على ذلك، سيرحب الحدث أيضاً بمشاركة المؤسسات العامة والخاصة كافة، فضلاً عن المنظمات المحلية والدولية التي تحرص على استكشاف وطرح أفكار جديدة، ومشاركة معارفهم وإبداعاتهم، والسعي نحو الحصول على نظرة شاملة وواسعة في مجالات تخصصهم.

حلول جديدة

ويتيح هذا الحدث الخاص للمشاركين التعاون والعمل معاً، لوضع حلول جديدة لمواجهة التحديات التي تواجههم في القطاعات الرئيسة، مثل: «التمويل، وإدارة المرافق، والاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، والتسويق، والخدمات الحكومية، والمعرفة، ونمط الحياة، والمدن الذكية، والمدن المستدامة، وتكنولوجيا العقارات»، وبالتالي فإن الحدث يلعب دوراً مهماً في اتخاذ قرارات مستنيرة وصياغة سياسات فاعلة في المستقبل، بهدف تحسين وضع القطاع العقاري. وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «القطاع العقاري يشهد تطوراً سريعاً، ومن المهم أن نعمل سوياً لوضع حلول وأفكار مبتكرة، وتعزيز قنوات الاتصال حتى خارج القطاع العقاري». وأضاف أن «برنامج (Think Tank)، وهو أحدث عرض في نسخة هذا العام، سيساعد في الترويج للفرص العالمية، من خلال توفير منصّة للمبتكرين والمفكرين المشاركين لاستكشاف وطرح الحلول معاً في منصّة واحدة، وبالتالي مناقشة أبرز القضايا والتحديات والمبادرات التطويرية والأفكار المبتكرة في القطاعات الرئيسة، بما فيها القطاع العقاري، إضافة إلى تثقيف وتوعية جمهورنا العالمي وتقديم وجهات نظر وأفكار مبتكرة».

تعزيز الفرص

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد، إن «إمارة دبي تواصل ريادتها في تعزيز البيئة الابتكارية، التي من شأنها أن تسهم في جعل الاستثمار العقاري في الإمارة فريداً من نوعه، عبر طرح امتيازات وتسهيلات عديدة هي الأولى من نوعها». وأضافت أن «برنامج (Think Tank) سيعمل على تعزيز الفرص بشكل كبير في السوق العقارية بدبي، من خلال الرؤى التي ستشاركها مختلف القطاعات المشاركة في الحدث، كما أنه بلا شك سيحدث ثورة في مستقبل دبي، ويوفر إمكانات جديدة للإمارة مركزاً استثمارياً عالمياً».

عصف ذهني

يتألف أعضاء البرنامج من نخبة من الخبراء في مجال عملهم، وسيتم تقسيمهم إلى مجموعات عدة، حيث تمثل كل مجموعة قطاعاً معيناً، على أن تجري كل مجموعة جلسة عصف ذهني لتحديد اتجاه معين في قطاعه يحتاج إلى معالجة ويتطلب مزيداً من الاهتمام والاستكشاف، بحيث سيتعاون الأعضاء لتبادل المعرفة والخبرات والأوراق البحثية، لتقديم أفكار ووجهات نظر جديدة إلى الطاولة، وابتكار حلول جديدة حول التحديات والقضايا المحددة مسبقاً.

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