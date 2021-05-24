«معرض المطارات 2021» ينطلق في دبي اليوم بمشاركة 95 شركة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات «معرض المطارات 2021»، أكبر منصّة سنوية لصناعة المطارات في العالم، ويستمر حتى 26 مايو الجاري.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأنه يشارك في المعرض كبار صنّاع القرار في المطارات الرئيسة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، للبحث عن منتجات وخدمات جديدة لمنشآتهم.

ويقام المعرض في دورته الـ20 على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع، بمشاركة 95 عارضاً، وأكثر من 100 مشتري مستضاف من مختلف أنحاء العالم. كما سيترافق المعرض مع ثلاث فعاليات هي: منتدى قادة المطارات العالمية، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات، إضافة إلى مؤتمرين جديدين يركزان على تجربة المسافرين في المطارات والتحول الرقمي للمطارات.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن «قطاع الطيران في دبي يعتبر مركزاً عالمياً حيوياً، وهو محرك رئيس للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات والعالم برمته، وسيكون لعودته التدريجية والسريعة لمرحلة الازدهار السابقة، أن يؤثر بشكل تدريجي في تعافي كامل صناعة الطيران العالمية».

وأضاف سموّه: «نحن نكرّس في الوقت الراهن خبراتنا وبنيتنا التحتية وتقنياتنا، بالتزامن مع انعقاد (معرض المطارات)، حيث نضع فيه أسوأ عام في تاريخ صناعة الطيران وراءنا، ونحن نخرج تدريجياً من تأثير جائحة فيروس (كورونا)».

وأكد سموّه أن «معرض المطارات» سيبقى المكان الأفضل لانتقاء واستقدام أكثر التقنيات تطوراً، وأحدث المنتجات المبتكرة، لغرض تحسين عمليات المطارات، واستعادة ما تم فقده من أعمال، لافتاً إلى أن «معرض المطارات» سيشكل فرصة جيدة لكل اللاعبين على صعيد صناعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

ووفقاً للبيان، فإنه تم تطوير خطة من خمس نقاط لضمان صحة وسلامة المشاركين جسدياً، إذ سيتبع المنظمون بروتوكولات تطهير المكان، والمطهرات عبر مواقع متعددة، وقيود السعة في جميع المناطق، والوصول دون تلامس إلى معلومات الحدث، فضلاً عن المحتوى على أجهزة الزوّار الخاصة.

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