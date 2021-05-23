منصور بن محمد يدشن يخت "ماجستي 175" الأكبر من نوعه في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي اليخت "ماجستي 175" الفاخر، ضمن عرضه العالمي الأول في "دبي هاربور"، والذي تم بناؤه بالكامل في دولة الإمارات ليرتقي بمعايير إنتاج صناعة اليخوت العالمية إلى آفاق جديدة، بفضل مواد بنائه خفيفة الوزن وقدرته على الإبحار بسهولة في المناطق قليلة العمق إضافة إلى ثباته الفائق أثناء الإبحار وقدرته العالية على المناورة الملاحية.

واطلع سموه على أهم مميزات اليخت "ماجستي 175" الذي يعد أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة، بطول 180.9 أقدام وعرض 31.6 أقدام وارتفاع أربعة طوابق، وتم بناؤه وفقاً لأرقى مواصفات اليخوت التي يزيد وزنها الإجمالي على 500 طن، والمعتمدة من الوكالة البحرية وخفر السواحل في المملكة المتحدة.

وشاهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال سعيد المري، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، و رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للقوارب محمد حسين الشعالي، مكونات اليخت الذي يصل وزنه الإجمالي إلى 780 طنا، وبإمكانه الإبحار في المناطق منخفضة العمق، مع غاطس 2.25 متر، وذلك بفضل صناعته المتطورة باستخدام مواد مركبة على غرار ألياف الكربون "واستر الفينيل"، التي تتيح ليخت بهذا الحجم الاقتراب بسهولة من الشواطئ، الأمر الذي ينطوي على أهمية بالغة لدى العديد من عشاق الحياة البحرية.

جاء ذلك خلال حدث تم تنظيمه بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، تأكيداً لجاذبية دبي ودولة الإمارات عموماً كوجهة رائدة لليخوت والقوارب، حيث نجح "ماجستي 175" الذي تم تصنيعه في منشأة تصنيع القوارب المتكاملة والتابعة لشركة الخليج لصناعة القوارب في الإمارات "جلف كرافت"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، في استكمال سلسلة من التجارب البحرية قبل عرضه العالمي الأول.

ومن المنتظر أن ينطلق اليخت "ماجستي 175" قريباً في رحلة يجوب فيها العالم، حاملاً علم دولة الإمارات ليؤكد حضوره في فعاليات اليخوت والمراسي والوجهات العالمية المعروفة في مجال سياحة اليخوت، ليسهم بذلك في ترسيخ مكانة الدولة على خارطة صناعة اليخوت العالمية.

صُنع في الإمارات

وفي هذه المناسبة، قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" هلال سعيد المري: "عادت دولة الإمارات بكل قوة إلى صدارة الوجهات السياحية الأكثر أماناً على مستوى العالم، وهو ما سيسهم في تعزيز النمو في قطاع سياحة اليخوت. وبوجود نحو 830 "يخت سوبر" قيد الإنشاء أو جرى طلبها حول العالم خلال هذا العام، تحافظ منطقة الشرق الأوسط على موقعها كأحد أقوى الأسواق بالنسبة لهذه الفئة من اليخوت. ولاشك أن العرض العالمي الأولي ليخت ’ماجستي 175‘ يؤكد على القدرات اللافتة لقطاع اليخوت في دولة الإمارات، وسيسهم في تعزيز الثقة في قطاع الترفيه البحري وسيدفع قدماً بصناعة اليخوت وقوارب الترفيه في الدولة نحو مزيد من النمو والازدهار".

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جلف كرافت محمد حسين الشعالي، أن يخت "ماجستي 175" يمثل تحفة فنية تبرز قدرات "جلف كرافت" في ميدان صناعة اليخوت والقوارب عالمية المستوى، وتميزها الرفيع في شتى جوانب التصنيع بدءاً من التصميم ووصولاً إلى عملية الإنتاج النهائي، وذلك على أرض الدولة.

وأضاف الشعالي: "اليخت الجديد يسهم في ترسيخ ريادة شركة جلف كرافت في قطاع اليخوت العالمي وتأكيد مكانة دولتنا كوجهة عالمية لليخوت الفاخرة. ولطالما حرصت جلف كرافت على بناء سفن ويخوت وقوارب تتجاوز توقعات محبي الإبحار حول العالم. ويخت ’ماجستي 175‘ هو ثمرة جهود حثيثة بذلناها على مدار أربعة أعوام، ونجحنا بسرعة قياسية في إنشائه رغم التحديات التي شهدها العام الماضي نتيجة الجائحة العالمية. وبتدشين العرض العالمي الأول لهذا اليخت الفاخر، نؤكد مجدداً على جاذبية دولة الإمارات كوجهة متكاملة لليخوت والقوارب".

تصميم ذكي

وقد تولى استديو التصميم الإيطالي "Cristiano Gatto" الحائز على عدة جوائز عالمية وضع التصميم الداخلي والخارجي لليخت "ماجستي 175"، بينما قام ماسيمو جريجوري من استوديو "يانكي دِلتا" بالدراسات الهندسية البحرية المتعلقة باليخت الذي يضم بتصميمه الذكي 7 غرف فاخرة، إضافة إلى 6 كبائن واسعة تتسع لطاقمه المؤلف من 10 بحارة وغرفة إضافية خاصة لقبطان اليخت، ومسبح كبير بطول 5 أمتار في المنصة الأمامية يتميز بنظام ضخ المياه الذي يقدم تياراً دائماً لتعزيز متعة السباحة، علاوة على شرفة فسيحة يمكن أن تتحول إلى مساحة مخصصة للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس.

يخت عابر للمحيطات

ويحصل اليخت على طاقته الكهربائية من مولدات Kohler باستطاعة 175 كيلوواط، وزوجين من مثبتات الزعانف من علامة TRAC، بينما تتضمن مزايا السلامة قارب الإنقاذ من علامة SOLAS ومولداً احتياطياً، وبسرعته القصوى البالغة 16.5 عقدة وسرعة الإبحار البالغة 10 عقد، يبلغ مدى "ماجستي 175" 4 آلاف ميل بحري، ليصبح بذلك يختاً عابراً للمحيطات.

جدير بالذكر أن علامة ماجستي هي إحدى علامات القوارب واليخوت الخمس التي تصنعها شركة "جلف كرافت" التي يعود تأسيسها إلى العام 1982. وتشمل العلامات الأخرى: "سيلفركرافت" التي تضم القوارب العائلية وقوارب الصيد الأصغر حجماً؛ واليخوت الرياضية "أوريكس"؛ ويخوت الاستكشاف "نوماد"؛ وسفن الجولات البحرية للركاب. وتمتلك الشركة ثلاث منشآت في دولة الإمارات والمالديف، بطاقة تصنيعية تصل إلى 200 قارب سنوياً، حيث قامت الشركة ببناء أكثر من 10 آلاف قارب إلى الآن، وتقدم خدماتها للعملاء في مختلف أنحاء العالم.

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