أبوظبي تعفي القادمين من دول معينة من فترة العزل وفقا لـ "القائمة الخضراء" المحدثة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت الدائرة في بيان اليوم، بأنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة "كوفيد-19".

وأضافت أنه يتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي، موضحة أن إجراءات القائمة تنطبق على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وفي ما يلي القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ 23 مايو 2021: أذربيجان، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، البرتغال، السعودية، الصين، ألمانيا، المغرب، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة،، اليابان، أوزباكستان، آيسلندا، بروناي، بوتان، تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

،جرين لاند، روسيا، سنغافورة، سويسرا، طاجكستان، قيرغيزستان، كوريا الجنوبية، كوبا، موريشيوس، مولدوفا، نيوزيلندا، هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وللمزيد من المعلومات عن القائمة الخضراء، يرجى زيارة www.visitabudhabi.com. كما ستقوم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإعلان عن تحديثات القائمة بشكل مستمر خلال الأشهر المقبلة.



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