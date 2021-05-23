«الاقتصاد» تطلق منصة رقمية لتسهيل إجراءات «رخصة الإرشاد السياحي الموحدة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الاقتصاد، ممثلة في إدارة تنمية السياحة، بالتعاون والتنسيق مع هيئات ودوائر السياحة المحلية، عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتسهيل إجراءات الحصول على رخصة الإرشاد السياحي الموحدة. جاء ذلك، خلال مشاركة وزارة الاقتصاد في معرض «سوق السفر العربي» الذي اختتم فعالياته أخيراً بدبي. كما تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فتح باب تسجيل الراغبين في الحصول على «رخصة الإرشاد السياحي الموحدة للمواطنين»، ابتداءً من 15 يونيو، في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتحفيز إقبال المزيد من المواطنين على مهنة الإرشاد السياحي.

وأكدت الوزارة في بيان أمس، أن إطلاق المنصة، جاء لتسهيل آليات الحصول على الرخصة، وتخصيص قناة موحَّدة لاستقبال طلبات المواطنين، وتوفير جميع المعلومات حول متطلبات وإجراءات الترخيص وكيفية تقديم الاختبار المعرفي، فضلاً عن إتاحة إمكانية تنزيل المحتوى التدريبي. وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي للمواطنين تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع السياحة، باعتباره ركيزة أساسية في تطلعاتها المستقبلية ببناء اقتصاد متنوّع ومتوازن ومستدام للأجيال القادمة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دور المواطنين بتمثيل بلدهم والتعريف بمقوماته السياحية ومعالمه التاريخية، وبيئته الطبيعية التي تعزز مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية مفضلة للزوار من مختلف دول العالم.

الرخصة الموحدة

وأكد وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن «الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي، تشكل إضافة نوعية للمشهد السياحي والخطط والبرامج الطموحة الرامية للترويج للسياحة الوطنية كمنُتج موحد، وتسليط المزيد من الضوء على المقومات السياحية التي تزخر بها إمارات الدولة، وتعزيز حضور المُنتج السياحي الإماراتي على خارطة أهم الوجهات السياحية العالمية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي كرافد حيوي للاقتصاد الوطني».

وقال: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع المزيد من مواطني الدولة للإقبال على مهنة الإرشاد السياحي، وتوفير كل السبل الضامنة لتعزيز دور المواهب والكفاءات الوطنية في تطوير القطاع السياحي، وتتمحور هذه المبادرة بشكل أساسي حول توفير المزيد من الفرص ضمن القطاع السياحي لجيل الشباب المواطن، وزيادة الوعي بالهوية التراثية والثقافية لدولة الإمارات، وإزالة المعوقات كافة التي تعترض طريق مزاولة مهنة الإرشاد السياحي بشكل موحد في مختلف إمارات الدولة دون قيود، وسنواصل المضي قدماً في مبادراتنا للارتقاء بإمكانات القطاع السياحي وتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في تطوير المُنتج السياحي الوطني وزيادة جاذبيته وتنافسيته».

مرشدون مواطنون

من جانبهم، أعرب مرشدون سياحيون مواطنون، عن ترحيبهم بإطلاق وزارة الاقتصاد، مبادرة الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي، مؤكدين أنَّها تشجع المزيد من المواطنين على الإقبال على مهنة الإرشاد السياحي، وتشكل نقلة نوعية في هذا المجال، لكون المواطنين أكثر قدرةً على إبراز المقومات والمعالم والوجهات السياحية للدولة. واعتبروا أنَّ الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي، ستمكن المرشد السياحي من ممارسة مهنته في مختلف إمارات الدولة، دون قيود، ولعب دور ريادي في دعم السياحة الوطنية كسفراء في نقل الموروث الثقافي والتراثي الوطني.

وقال سلطان محمد عبدالرحمن أحمد كراني، وهو مرشد سياحي حاصل على رخصتين للإرشاد السياحي من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن «إطلاق الرخصة شكل ردوداً إيجابية واسعة في أوساط المرشدين السياحيين المواطنين، حيث ستسهل عليهم مزاولة هذه المهنة، وتمكنهم من الانتقال مع المجموعات السياحية لمختلف إمارات الدولة بسهولة ودون الحاجة للحصول على تراخيص متعددة للإرشاد السياحي في كل إمارة».

من جانبه، أكد عمر سيف سلطان المزروعي، وهو مرشد سياحي حاصل على ترخيص من هيئة السياحة في رأس الخيمة، أنَّ «هذه المبادرة مهمة للغاية، كونها تشكل نقلة نوعية لدعم المواطنين العاملين في الإرشاد السياحي، وتحفّز مزيداً من المواطنين على تمثيل بلدهم ونقل صورة حضارية مشرفة عن تاريخهم وقيم مجتمعهم».

بدوره، اعتبر عبدالله محمد العبيدلي، وهو مرشد سياحي حاصل على ترخيص من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، أن «إطلاق الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي للمواطنين خطوة إيجابية وبناءة ستمكن المواطنين من ممارسة مهنتهم في مختلف إمارات الدولة بلا قيود».

فيما أكد أحمد علي السميطي، وهو مرشد سياحي حاصل على ترخيص من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، أن مبادرة «الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي للمواطنين، تشكل نقطة تحول حقيقية لزيادة نسبة إقبال المواطنين على العمل بمهنة الإرشاد السياح، وإضافة مهمة لهذا القطاع لكون المواطنين أكثر إلماماً بعادات مجتمعهم ودولتهم وقدرة على سرد تاريخ بلادهم».



أحمد بالهول الفلاسي:

• «نسعى من خلال المبادرة إلى تشجيع المزيد من مواطني الدولة للإقبال على مهنة الإرشاد السياحي».

رخصة الإرشاد السياحي

تبلغ مدة رخصة الإرشاد السياحي الموحدة، عامين وتنتهي بانتهاء رخصة الإرشاد السياحي المحلية، كما تمكن الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي المواطنين من العمل بالمهنة في إمارات الدولة كافة، دون التقيد بالحصول على ترخيص منفرد من كل إمارة، ولا تشترط التفرغ الكامل، حيث يمكن ممارستها بالتوازي مع وظيفة أخرى.

ويمكن للراغبين في الحصول على الرخصة الموحدة للإرشاد السياحة تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية التي تمَّ تطويرها خصيصاً لهذا الشأن. وتقوم هذه المنصة باستقبال بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على الرخصة تمهيداً للتواصل معهم واستكمال الإجراءات المطلوبة. ويمكن للمواطنين التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي:

www.tourguide.economy.gov.ae

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