10 سيارات كهربائية لفحص البضائع تنضم إلى «سياج» في جمارك دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قامت جمارك دبي بتطوير مبادرة «سياج الذكية» ودعمها بـ10 سيارات كهربائية صديقة للبيئة، تم تخصيص سيارتين منها لوحدة الكلاب الجمركية

الـk9 المساندة لعمليات التفتيش الجمركي، وتعمل السيارات الجديدة كدوريات أمنية على مدار الساعة لتغطية المراكز الجمركية البحرية: خور دبي، مرفأ ديرة، ميناء الحمرية، ميناء راشد والواجهة البحرية، حيث تُمكن هذه السيارات صغيرة الحجم، المفتشين من كشف وضبط المواد الممنوعة والمقلدة لسهولة تنقلها بين البضائع على الأرصفة، وقدرتها على فرض طوق أمني للمناطق الساحلية من دون أي إزعاج لزوار هذه المناطق، التي تتميز بالجذب السياحي، بما يدعم دبي عاصمة السياحة العالمية.

ويُعدّ مشروع «سياج»، مبادرة مبتكرة لوضع حد فاصل بين الحرم الجمركي ومنطقة دخول إمارة دبي، من خلال «سياج افتراضي ذكي» يتكون من كاميرات عالية الجودة، تغطي كل أرجاء الحرم الجمركي للمنافذ، وحساسات، ورادارات للتحكم في عملية حركة البضائع والأشخاص للقيام بعملية التحليل والاشتباه. وتسعى جمارك دبي، من خلال الارتقاء بالمشروع إلى تشديد الرقابة على المنافذ البحرية لحماية المجتمع والاقتصاد بالاعتماد على التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة بالاستعانة بطائرات بدون طيار (الدرون)، وزوارق مجهزة بأنظمة متطورة قادرة على مراقبة وتتبع السفن قبل دخولها إلى موانئ المنطقة الساحلية كإجراء استباقي للإبلاغ عن أي مخاطر قد تحملها السفينة، وسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية تواكب تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للدولة.

وقال المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح: «تدعم مبادرة (سياج) المنظومة الأمنية في دبي ودولة الإمارات بالقضاء على عمليات تهريب المواد الممنوعة الصادرة والواردة عبر منافذ دبي، وكشف الجرائم بناءً على عمليات البحث والتتبع والمراقبة وتحليل المعلومات، مع الأخذ بأهمية تسهيل وانسيابية التجارة، كما أنها تسهم بشكل مباشر في دعم حركة التجارة بين دبي وبقية دول العالم، وذلك انطلاقاً من استراتيجيتنا في ترسيخ موقع دبي عاصمة المال والأعمال، وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»، مشيراً إلى أن تطوير مشروع (سياج) بشكل مستدام، سيعزز من الارتقاء بالأعمال الجمركية، من خلال التنسيق والتعاون بين سلطة الجمارك والموانئ والجهات ذات الصلة». وأكد أن حماية المجتمع من أضرار ومخاطر المواد الممنوعة والمخدرات تأتي في مقدمة أولوياتنا، من خلال القيام بدورنا الحيوي كخط الدفاع الأول عن أمن وسلامة المجتمع، وتؤدي مبادرة «سياج» دوراً رئيساً في دعم هذا الدور وتحقيق رؤية جمارك دبي، في أن تكون الإدارة الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، حيث يقوم قطاع التفتيش الجمركي بواجبه الوطني في الخطوط الأمامية لحماية المجتمع وتسهيل التجارة.

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