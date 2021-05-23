«دبي للسياحة المستدامة» تطلق مبادرة «شاركنا الاستدامة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة، باعتبارها إحدى وجهات السياحة المستدامة عالمياً، عن إطلاق مبادرة «شاركنا الاستدامة»، التي ستسهم في تعزيز معرفة سكان دبي وزوّارها بالوجهات السياحية المستدامة بالمدينة.

وتتضمن المبادرة الجديدة أجندة خاصة بالمناسبات البيئية، التي تتكامل مع العديد من الأنشطة والممارسات، والتي يمكن للجمهور الانخراط بها والتفاعل معها، بما فيها مجموعة من الإرشادات والفعاليات البسيطة الصديقة للبيئة والمليئة بالمرح، للترويج للأماكن الطبيعية والوجهات المحليّة المتميزة في الإمارة.

وتغطي المبادرة ثمانية من أيام البيئة والحياة البرية والسياحة البيئية على امتداد عام 2021، هي: يوم الأرض في 22 إبريل، يوم الشجرة العالمي في 30 إبريل، اليوم العالمي للنحل في 20 مايو، اليوم العالمي للدرّاجات الهوائية في الثالث من يونيو، اليوم العالمي للحدّ من استخدام الأكياس البلاستيكية في الثالث من يوليو، اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ في 18 سبتمبر، اليوم العالمي للحيوان في الرابع من أكتوبر، واليوم العالمي للجبال في 11 ديسمبر.

وقال المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي نائب رئيس مبادرة دبي للسياحة المستدامة، يوسف لوتاه، إن «المبادرة تشجع على القيام بممارسات الاستدامة بكل سهولة، كما تسلّط الضوء على الجهود الحثيثة التي يبذلها شركاؤنا والجهات المعنية في دبي، لإحداث تأثير إيجابي على البيئة، مع تقديم كل أشكال الدعم لتحقيق هذا الهدف».

وتابع: «حيث إن المجال واسع لممارسات الاستدامة، فإننا نهدف عبر هذه المبادرة إلى تبسيطها لتمكين الجميع من مواطنين ومقيمين وزوّار على اختلاف فئاتهم العمرية من المشاركة بها».

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