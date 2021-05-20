خبراء: الرحلات المحلية والإقليمية.. الأولى في مرحلة التعافي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عبّر خبراء طيران في الشرق الأوسط عن تفاؤلهم بتعافي وانتعاش القطاع خلال العام الجاري.

واتفق الخبراء في اليوم الثاني من «معرض سوق السفر العربي 2021» الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي، على أن الصناعة كانت على وشك التعافي، لاسيما بعد القرارات التي صدرت أخيراً من الإمارات والسعودية، ما أدى إلى تخفيف قيود السفر والقيود الاجتماعية.

تفاؤل عام

وعبر المشاركون عن تفاؤل عام بشأن تعافي وانتعاش قطاع الطيران، مشيرين إلى «طلب مكبوت» قد يفوق في البداية توافر الرحلات الجوية حتى تستأنف شركات الطيران خدماتها ومساراتها المنتظمة قبل مرحلة «كوفيد-19»، لاسيما على الرحلات المحلية والإقليمية التي اتفقوا جميعاً على أنها ستكون الأولى في مرحلة التعافي.

وأدار جلسة المؤتمر بعنوان «الطيران هو مفتاح إعادة بناء السفر الدولي، واستعادة الثقة والحلول العالمية وبناء الأعمال التجارية»، مقدم البرامج الإذاعي والتلفزيوني فيل بليزارد، وشارك فيها كل من: رئيس الشؤون التجارية لشركة طيران «ويز إير» جورج ميشالوبولوس، والمدير العام لشركة «إمبراير» للمشاريع الخاصة للشرق الأوسط وإفريقيا حسين دباس، ورئيس شركة «ذا جيتسيتس» جون برايفورد، الذين ناقشوا دور الطيران في التعافي السريع واستعادة الثقة، وبناء حلول للسفر الدولي.

طلب مكبوت

وقال المدير العام لشركة «إمبراير» للمشاريع الخاصة للشرق الأوسط وإفريقيا حسين دباس: «أتوقع أن تتعافى حركة الركاب الترفيهية المحلية والإقليمية أولاً، بسبب الطلب الهائل المكبوت، مدعوماً بتخفيف القيود المحلية وتحسين ثقة المستهلك».

وأضاف: «سيؤدي هذا الاتجاه في النهاية إلى زيادة الطلب من شركات الطيران على الطائرات الأصغر والأكثر فاعلية من حيث الكلفة بحد أقصى 120 راكباً على الطرق المباشرة، بالتزامن مع زيادة وتيرة الخدمة».

وأشار دباس إلى ما حدث مع الخطوط الجوية الفرنسية التي قررت طلب 30 طائرة من نوع «A220» قبل تفشي الجائحة، في محاولة منها لتحسين كفاءة استهلاك الوقود للشركة، وخفض التكاليف.

وقال: «يقدر اتحاد النقل الجوي الدولي أن الأسواق المحلية يمكن أن تتعافى إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من العام الجاري، وستشهد تحسناً بنسبة 48% عن عام 2020، والعودة إلى مستويات ما قبل مرحلة (كوفيد-19) في الربع الثالث من عام 2024». وأكد دباس أن المسافرين يحتاجون إلى مصدر آمن للمعلومات لتغطية الرحلة والوجهة.

خطة واضحة

في السياق نفسه، قال رئيس شركة «ذا جيتسيتس» المتخصصة في الملكية الجزئية بطائرات الأعمال الخاصة، جون برايفورد، إن شركات الطيران ستحتاج إلى خطة واضحة للمضي قدماً، لافتاً إلى أن الطريقة التي استبدلت بها بعض شركات الطيران الأعداد المنخفضة من الركاب بالبضائع، هي مثال جيد على ذلك، كما ستكون المرونة وإدارة التكاليف عاملين أساسيين لتحقيق ذلك.

هواء الطائرات

قال رئيس الشؤون التجارية لشركة طيران «ويز إير»، جورج ميشالوبولوس، إن جوازات السفر الخاصة باللقاحات هي بداية الطريق نحو الأمام.

وأكد ميشالوبولوس مدى أمان تكييف الهواء على متن الطائرة، قائلاً إن بعض الناس يعتقدون أن إعادة تدوير الهواء في الطائرات ليس آمناً، وهذا ببساطة ليس صحيحاً، حيث تحتوي الطائرات على أنظمة ترشيح تماثل كفاءة وحدات العناية المركزة الموجودة في المستشفيات.

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