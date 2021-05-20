المزروعي: الوقود المستدام والمنخفض الكربون على رأس أولوياتنا

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أهمية وضع استراتيجية سياسة عامة للدولة بشأن وقود الطائرات المستدام والوقود المنخفض الكربون لقطاع الطيران، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص ودعوة المستثمرين للاستثمار في الطاقة المستدامة في قطاع الطيران، فضلاً عن تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالوقود المستدام للطائرات والوقود المنخفض الكربون، ودعم الهيئة العامة للطيران المدني في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتغير المناخي في قطاع الطيران. جاء ذلك، خلال ترؤس المزروعي، عبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الأول للجنة الوقود المستدام والمنخفض الكربون في قطاع الطيران، والذي حضره أعضاء اللجنة من الوزارات والجهات الاتحادية الأعضاء، حيث أكد أن «تجربة الإمارات هي تجربة رائدة في ما يتعلق بملف التغيير المناخي وقطاع الطيران والوقود المستدام، وأن الدولة قدمت مبادرات كثيرة منذ عالم 2010 ولاتزال، وأن موضوع الوقود المستدام والمنخفض الكربون أصبح على رأس أولوياتنا في إطار التزامنا بتطبيق خطة التعويض عن الكربون في قطاع الطيران الدولي، حيث يأتي الوقود المستدام والمنخفض الكربون، إحدى أهم الوسائل التي ستدعم مستقبل خططنا وشراكاتنا في تحقيق ذلك، وأننا نتطلع لأن نصبح مركزاً رائداً للطاقة المستدامة على مستوى المنطقة».

ويأتي ملف الوقود في قطاع الطيران على رأس الاهتمامات العالمية اليوم، وفي مناقشات منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، ومن الموضوعات التي أولتها الدولة اهتماماً بارزاً في أجندتها الوطنية، والتي أثمرت فكرة تأسيس لجنة الوقود المستدام والوقود المنخفض الكربون لقطاع الطيران بالدولة، كضرورة ملحة في عام 2020، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية.

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