«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» توفران مزيداً من الخيارات عبر 168 وجهة مشتركة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شركة طيران الإمارات أنه من المنتظر أن تغطي شبكة الخطوط المشتركة لشركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» 168 وجهة بحلول نهاية مايو الجاري، ما يوفر للمتعاملين مزيداً من الخيارات للسفر براحة وسهولة وسلاسة.

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه منذ إعادة تفعيل شراكتهما الاستراتيجية، القائمة على المشاركة بالرمز، في أوائل سبتمبر 2020، سافر نحو 500 ألف متعامل على الشبكة المشتركة بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، مستفيدين من الجداول الزمنية والخيارات الموسعة، ونقل الأمتعة عبر دبي بتذكرة واحدة، في ما تشمل أفضل الوجهات المحجوزة من خلال اتفاقية الرمز المشترك كلاً من: كابول، كاتماندو، كييف، المالديف، وزنجبار.

تواصل النمو

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة ورئيس «فلاي دبي»، إن الشراكة بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تواصل نموها باطّراد، لتزويد المسافرين بسفر أفضل إلى دبي وعبرها إلى شبكة عالمية واسعة النطاق.

وأضاف سموه: «نشهد استجابة قوية من المتعاملين، ما يشجعنا على الارتقاء بالشراكة إلى المستوى التالي من خلال مدّ الخدمات إلى وجهات جديدة. كما أن التعاون الوثيق بين (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) ينعكس إيجاباً على دبي مركزاً للأعمال والترفيه والطيران».

وأكد سموه أنه مع تعزيز الاتصال وتدفق المسافرين عبر الشبكة المشتركة، فإن دبي تواصل الترحيب بزوارها من جميع أنحاء العالم بأمان، معرباً عن ثقته بأن الناقلتين ستعيدان بناء شبكتيهما بصورة أفضل وهما تخطوان على درب التعافي.

وجهات مشتركة

وفقاً للبيان، فإنه يمكن لمتعاملي «طيران الإمارات» الآن متابعة سفرهم بسلاسة إلى 56 وجهة على شبكة «فلاي دبي» عبر مطار دبي الدولي، كما يستطيع ركاب «فلاي دبي» الوصول إلى 82 وجهة لـ«طيران الإمارات»، كما يمكن للمتعاملين أيضاً الاستفادة من الجدول المعزز الذي يغطي 30 وجهة مشتركة للناقلتين.

وقد أعلنت «فلاي دبي» أخيراً عن استئناف رحلاتها إلى 12 وجهة في روسيا، وإلى خمس مدن في إيران، إضافة إلى رحلات إلى وجهات موسمية في كل من جورجيا، تركيا والجبل الأسود، مع توقعات بالإعلان عن وجهات أخرى في الأشهر المقبلة.

كما تواصل الناقلتان العمل على تشكيلة أوسع من جداول الرحلات بعد فتح 16 دولة أخرى حدودها أمام حركة السياحة الدولية من دون حجر صحي، وهي: ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، البوسنة، بلغاريا، كرواتيا، جيبوتي، فنلندا، جورجيا، قيرغيزستان، رومانيا، صربيا، تنزانيا، أوكرانيا، وأوزبكستان.

واعتباراً من 21 مايو الجاري، سيستمتع متعاملو «طيران الإمارات» بتجربة أفضل مع جداول زمنية محسنة، ورحلات متابعة إلى 22 وجهة لـ«فلاي دبي» من المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

• التعاون بين الناقلتين ينعكس إيجاباً على دبي مركزاً للأعمال والطيران.

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