قمة تاي العالمية ديسمبر القادم في الإمارات

المصدر: دبي - وام

أعلن فرع تاي دبي عن تنظيم واستضافة قمة تاي العالمية 2021 (TGS2021)، أكبر قمة على الإطلاق تطلقها تاي، لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يحضر القمة، والتي ستُعقد في شهر ديسمبر 2021، أكثر من 2,000 من رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين وقادة العالم والمشاهير، إلى جانب نخبة من ممثلي فروع تاي في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا والهند ودول آسيا والمحيط الهادي.

وتبدأ إجراءات قمة تاي العالمية 2021 رسميا اليوم بإضاءة شعلة ريادة الأعمال في وادي السيليكون كاليفورنيا المنشأ الرئيسي لمنظمة تاي وستنطلق في رحلة عالمية عبر أكثر من 40 فرعا من فروع تاي لتسليط الضوء على معالم ومبادرات تاي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

بعد ذلك ستصل الشعلة إلى الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر لتحل ضيفا على عدد من شركاء تاي الاستراتيجيين بالإضافة إلى اقطاب ريادة الأعمال في الدولة ومجموعة من الأحداث الكبرى التي ستقام على مدار الربع الأخير من العام وبعد ذلك ستشق شعلة ريادة الأعمال طريقها إلى قمة تاي العالمية 2021 قبل أن تواصل رحلتها المميزة.

وتعقد قمة تاي العالمية 2021 بمثابة احتفاء بروح ريادة الأعمال وتشجيعها وتأتي تحت شعار بريق استدامة و تألق - المستوحى من الخصائص الرئيسية للشعلة.

وتشكل القمة لرواد الأعمال حول العالم منصة للتمويل وتقديم الرؤى الواضحة حول استراتيجيات تنمية الشركات وتوسيع نطاقها مع التركيز على الشركات الناشئة واالاستثمارات الجديدة. كما ستوفر القمة فرصة لرواد الأعمال للتواصل وتبادل الأفكار والتفاعل مع المستثمرين وقادة الأعمال وواضعي السياسات من جميع أنحاء العالم إلى جانب كونها بيئة مثالية للمستثمرين للوصول إلى ألمع العقول في العالم من اجل تحقيق أهدافهم الاستثمارية.

وقال رئيس منظمة تاي العالمية برافين تايلام، إن قمة تاي العالمية 2021 تشكل التقاء أفضل ما تقدمه بيئة ريادة الأعمال في العالم ككل.

وسلط التقرير الصادر عن منتدى MIT لريادة الأعمال الضوء على ارتفاع ريادة الأعمال في العالم العربي في الوقت الذي تزدهر به الشركات الناشئة وتنمو بشكل ملحوظ إذ ساهم العدد الكبير من شباب وسكان المنطقة ممن يتمتعون بمستوى عال نسبيا من الاتصال الرقمي في ظهور نظام بيئي نشط للشركات الناشئة فيها. ووفقا لتقرير المشاريع والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021 شهد العالم العربي في عام 2020 رقما قياسيا قدره مليار دولار من الاستثمار في الشركات الناشئة مما يسلط الضوء على النمو السريع لهذه الشركات في المنطقة.

من جانبه أوضح الرئيس المشارك في قمة تاي العالمية 2021 ماهيش جايشانكار، أن القمة ستعقد على مدى يومين وستشهد عددا من الخطابات والكلمات الملهمة والحوارات والتجارب التفاعلية مع أفضل العقول من شتى أنحاء العالم بتجاربهم المختلفة ونظرتهم الثاقبة للمستقبل في هذا الحدث العالمي الذي يشكل فرصة التقاء المبتكرين والمستثمرين للارتقاء والازدهار والنهوض بريادة الأعمال خاصة في أوقات الأزمات.

وأضاف إن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والرابعة عالميا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي 2020 مما يعكس التقدم الذي أحرزه رواد الأعمال في الإمارات وجهودهم التي لا مثيل لها على الرغم من التحديات التي فرضها الوباء.

ومن خلال شبكة تاي الواسعة التي تضم رواد أعمال في جميع أنحاء العالم ومع 61 فرعا في 18 دولة أصبحت قمة تاي العالمية المؤتمر الرائد للقيادات العالمية ومنصة رئيسية لرواد الأعمال والموجهين والمستثمرين للتعلم والتواصل وتبادل الأفكار.

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