«الاتحاد للطيران» توزّع 10 آلاف جائزة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، عن توزيع 10 آلاف جائزة خلال معرض سوق السفر العربي، الذي يقام في دبي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الشركة بتوزيع 50 ألف جائزة وهدية خلال العام احتفالاً باليوم الوطني الـ50 للدولة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن كل من يسجّل اسمه في حملة «UAE50» التي أطلقتها «الاتحاد للطيران»، سيدخل تلقائياً في السحب، لافتة إلى أن عملية التسجيل عبر صفحة: (etihad.com/‏‏UAE50) أو عبر منصة «الاتحاد للطيران» في معرض سوق السفر العربي.

وتتضمن الجوائز، تذاكر سفر على درجة الأعمال، وما يصل إلى 50 ألف ميل من أميال برنامج «ضيف الاتحاد» لكل فائز، إضافة إلى قسائم سفر مختلفة. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين على صفحة etihad.com، وعلى شاشات عملاقة عند منصة «الاتحاد» في معرض سوق السفر العربي.

وسيحصل زوار المعرض الذين يشاركون في لعبة «احزر واربح» مع «الاتحاد للعطلات» خلال المعرض على فرصة الفوز بإقامة فندقية لليلة واحدة في فندق خمس نجوم بأبوظبي.

• 50 ألف ميل من أميال برنامج «ضيف الاتحاد» لكل فائز.

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