أبوظبي تفتح أبوابها أمام حركة السياحة الدولية اعتباراً من يوليو.. وترفع إجراءات الحجر

المصدر: أزاد عيشو – دبي

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن خططها لاستئناف الأنشطة السياحية في الإمارة، مشيرة إلى أن أبوظبي ستفتح أبوابها أمام حركة السياح والزوار الدوليين اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، ومن جميع الأسواق حول العالم، وسترفع متطلبات الحجر الصحي.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع السياحة و التسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، علي الشيبة، لـ"الإمارات اليوم"، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي الذي انطلقت فعاليات في دبي اليوم، أن إجراءات استقبال السياح ستقتصر على إبراز شهادة فحص "كورونا" سلبية، لافتا إلى أنه سيكون هناك برتوكول سفر بالنسبة للدول القادمين من بعض المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة إلى جانب بروتوكول آخر للدول في القائمة الخضراء.

وأضاف أنه سيتم تحديث الإجراءات والمتطلبات وفقاً للظروف المتغيرة بخصوص الجائحة.

إلى ذلك، أفاد الشيبة، بأن نحو 5000 غرفة فندقية جديدة قد تدخل السوق الفندقية في أبوظبي خلال السنوات الخمسة المقبلة، لافتا إلى أن معدلات الإشغال الفندقي خلال الجائحة وصلت إلى نحو 70%.

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