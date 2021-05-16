«حرة عجمان»: باقات تحفيزية حصرية للشركات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «منطقة عجمان الحرة» أنها ستنضم إلى جناح دائرة التنمية السياحية في عجمان، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وتسعى المنطقة الحرة إلى تسليط الضوء على مقوماتها وجهة مفضّلة للشركات والاستثمارات، واستعراض أبرز التجمعات التجارية المحلية، مثل «مركز الأعمال في الزوراء»، و«السوق الصيني»، بهدف تعزيز مكانة الإمارة وجهة للسياحة والأعمال.

كما تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع السياحي في زيادة نمو مختلف القطاعات الأخرى، لافتة إلى أنها ستناقش عدداً من مبادراتها في إطار خطتها الخمسية (2021-2025)، فضلاً عن إتاحة باقات تحفيزية حصرية للشركات الموجودة في المعرض الراغبة في إطلاق عملياتها ضمن المنطقة الحرة.

وأكد المدير العام لمنطقة عجمان الحرة، المهندس علي السويدي، مواصلة الشراكة مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، لتحقيق رؤيتها الرامية إلى زيادة نمو الأنشطة السياحية في الإمارة، والإسهام في ترسيخ مكانة عجمان وجهة للأعمال والسياحة.

ولفت السويدي إلى الشركاء الاستراتيجيين في مجالات الخدمات السياحية والفندقية، من ضمنها فنادق: «ويندام غاردن»، منتجع «سراي عجمان»، و«فيرمونت عجمان»، «باهي قصر عجمان»، و«راديسون بلو».

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