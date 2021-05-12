خصم على رحلات "ويز إير أبوظبي" ورسوم الأمتعة بمناسبة عيد الفطر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وفرت شركة "ويز إير أبوظبي" أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصومات بنسبة 20% بمناسبة عيد الفطر المبارك، على جميع رحلات الشركة والرسوم المترتبة على أمتعة السفر، وذلك عند السفر يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021 أو قبل ذلك، ويستمر العرض لمدة 24 ساعة فقط، اعتباراً من الساعة 12:00 منتصف الليل يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news