3 حالات أساسية تجمّد فيها البنوك الحساب المصرفي

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

أفادت بنوك عاملة في الدولة بأنه عندما يتم تجميد حساب مصرفي، يقوم المصرف بتعليق جميع عمليات السحب، موضحة أنه يتم تجميد الحسابات المصرفية في ثلاث حالات أساسية تشمل ما يلي:

1- في حالة وفاة صاحب الحساب، حيث يتم تفعيل الحساب مرة أخرى من خلال استصدار أمر من محكمة إماراتية فقط.

وما أن تتم تسوية الديون المعلقة الخاصة بالمتوفى وتمكن أسرته من تقديم وصيته، يتم إنهاء حظر وتجميد الحساب خلال أسبوع.

وفي حالة عدم وجود وصية للمتوفى، فقد تصبح عملية إنهاء حظر وتجميد الحساب أكثر تعقيداً وقد تستغرق أشهراً.

2- إذا كان المتعامل متهماً في حادث سيارة وألقي القبض عليه، أو تسبب في إحداث إصابات أو أضرار مالية لجهة العمل الخاصة به، إذ يتم تجميد الحساب المصرفي الخاص بالمتعامل لبعض الوقت، حتى يتم إسقاط التهم الموجهة ضده أو حلها بشكل ما.

3- عند تغيير جهة العمل أو مغادرة دولة الإمارات، حيث يقوم المصرف الذي تتعامل معه بتحديد آخر راتب محول إليك من الكفيل «دفعة نهائية»، وفي حالة وجود أي مبالغ أو قروض مستحقة يقوم المصرف بتجميد الحساب حتى تتم تسويتها وسدادها بالكامل.

وما أن تقوم بتقديم ما يثبت تعيينك في عمل جديد يتم إنهاء تجميد الحساب المصرفي فوراً.

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