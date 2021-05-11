مصرف عجمان يطلق في دبي فرعاً متخصصاً لإدارة الثروات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف عجمان عن افتتاح أول فرع مخصص لإدارة الثروات يقدم حلولاً متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في منطقة جميرا بدبي.

وأفاد المصرف في بيان له أمس، بأنه تم توفير أحدث التجهيزات التي تضمن تعزيز الخدمة المصرفية المقدمة للمتعاملين المميزين، لافتاً إلى تقديم الخدمات من قبل نخبة من كبار مديري العلاقات، ومجموعة من المتخصصين في مجال الاستثمار والمنتجات المصرفية الأخرى. وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، محمد أميري: «هدفنا من إطلاق فرع (عجمان لإدارة الثروات) الجديد في منطقة جميرا أن نخصص للمتعاملين المميزين وجهةً مصرفية مميزة وشاملة نقدم لهم من خلالها خدمات مصرفية واستثمارية تلائم طابعهم الشخصي، وتليق بأسلوب حياتهم المميز، وتُعنى بالاهتمام بأهدافهم وأولوياتهم المالية».

بدوره، قال رئيس قطاع الاستثمار في مصرف عجمان، هاني مصطفى صبري، إن المصرف يمتلك خبرة وتجربة متميزة للحفاظ على ثروات وأصول النخبة من المتعاملين، والعمل على تنميتها بما يتماشى مع أهدافهم المالية واحتياجاتهم المتجددة ضمن أحداث العالم المتغيرة. وتابع: «نحن قادرون على تقديم أشكال الدعم والمشورة المالية كافة للمتعاملين، والتي تلبي مختلف تطلعاتهم سواء من حيث إدارة محافظهم المالية، أو تنويعها، وزيادة مقدار الاستفادة منه، إذ نوفر استراتيجيات وإرشادات تغطي مجموعة واسعة من الحلول والاستثمارات المتنوعة».

من جانبه، أكد رئيس قسم «عجمان لإدارة الثروات»، صقر كمال حسن، أن افتتاح الفرع يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية المصرف الشاملة والديناميكية التي تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الاستثمارية وخدمات الأفراد، إذ سيتيح هذا الفرع للمتعاملين المميزين من أصحاب الثروات إمكانية الوصول المباشر إلى خيرة الخبراء الماليين الملتزمين والجديرين بالثقة والذين يتمتعون بخبرة عريقة في مجال الاستثمار وإدارة الثروات، والمتخصصين في إدارة مجموعتنا الشاملة من المنتجات والخدمات.

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