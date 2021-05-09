«سيدات أعمال أبوظبي» ينظم برنامج «التفكير الإبداعي لرائدات الأعمال»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل تدريبية افتراضية، قدمتها الدكتورة ليلى حبيب البلوشي، بعنوان: «التفكير الإبداعي والابتكاري» لرائدات الأعمال، شارك فيها العديد من سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات من صاحبات المشروعات والأنشطة التجارية المختلفة.

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي ضمن سلسلة البرامج والمبادرات التطويرية، التي ينفذها المجلس بشكل دائم في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي (2020 - 2024)، وتعزيزاً لوعي سيدات الأعمال بكل الموضوعات المهمة واللازمة لتحسين أدائهن وتطوير أعمالهن.

ويهدف البرنامج إلى تزويد رائدات الأعمال بالمعارف التي تمكنهن من تنمية مهاراتهن الابتكارية، واستراتيجيات التفكير الإبداعي الابتكاري وتوظيفها في تطوير مشاريعهن، وحل المشكلات التي تواجههن بطريقة وأساليب مبتكرة، وذلك من خلال التعرف إلى مفهوم الإبداع والابتكار، والتفكير الإبداعي والابتكاري: مراحله، أساليب إطلاقه وطرق تنميته، كذلك تسليط الضوء على معوقات الإبداع والابتكار وطرق التغلب عليها، بالإضافة إلى التعرف إلى أدوات التفكير الإبداعي والابتكاري واستراتيجيات تنفيذ الفكرة، وعلى المهارات والمظاهر السلوكية لشخصية رائدة الأعمال المبدعة والمبتكرة.

وجاء تنفيذ البرنامج التدريبي في شكل ورشة عمل تتضمن تطبيقات عملية وعرضاً لبعض النماذج، ومناقشة لبعض الحالات، وذلك لصقل مهارات المشاركات اللاتي أبدين التجاوب والتفاعل مع الورش العملية، وأعربن عن مدى استفادتهن واكتسابهن للمعارف والمهارات المطلوبة في مجال الإبداع والابتكار في المشروعات، مشيدات بالدور الريادي الذي يضطلع به مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وجهوده البارزة في تسخير كل الممكنات من أجل دعمهن وتطوير أعمالهن.

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