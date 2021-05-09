«دبي الدولي» يتصدّر المطارات العالمية خلال الربع الأول من 2021

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن قائمة أكبر المطارات العالمية، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، أن مطار دبي الدولي لايزال يحافظ على مركزه الأول كأكبر مطار دولي في العالم، خلال الربع الأول من عام 2021.

وبحسب مسح أوّلي أجرته «الإمارات اليوم» لبيانات أكبر المطارات الدولية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، فقد سجل «دبي الدولي» انتعاشاً تدريجياً في كل من أعداد المسافرين وأحجام البضائع. ووفقاً لمؤسسة مطارات دبي، فقد بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر «دبي الدولي»، خلال الربع الأول من العام الجاري، 5.75 ملايين مسافر.

وجهات وشركات

ويصل عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً، إلى 150 وجهة، تشغلها 57 شركة ناقلة جوية وطنية ودولية، ليخدم المطار في الوقت الراهن 63% من الوجهات في 89 بلداً، ويتعامل مع 75% من شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر المطار قبل جائحة «كوفيد-19».

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار «أمستردام شيفول»، المصنف ثانياً في قائمة أكبر المطارات الدولية لعام 2020، إلى نحو مليونَي مسافر، فيما بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار «لندن هيثرو»، المصنف ثالثاً في عام 2020 إلى نحو 1.9 مليون مسافر، مقابل 2.9 مليون مسافر لمطار «شارل ديغول» الفرنسي.

أكبر محور جوي

يشار إلى أن مطار دبي الدولي، الذي افتتح في 30 سبتمبر عام 1960، أزاح نظيره «لندن هيثرو» عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين خلال عام 2014، للمرة الأولى في التاريخ، بعدما احتفظ المطار البريطاني بالصدارة منذ بدء النقل الجوي التجاري في العالم.

ووفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات، فإن مطار دبي الدولي يحافظ أيضاً على موقعه، كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، من حيث السعة المقعدية التي توفرها الرحلات المجدولة.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي، بحسب مؤسسة مطارات دبي، إلى أكثر من 90 مليون مسافر، فيما تعمل المؤسسة على خطة جديدة، أطلقت عليها خطة «دي إكس بي بلس»، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023.

• «دبي الدولي» سجل 5.75 ملايين مسافر خلال الربع الأول.

• المطار يخدم حالياً 63% من الوجهات في 89 بلداً.

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