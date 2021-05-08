لجنة تسيير «إكسبو 2020» تحث المشاركين الرسميين على الانضمام إلى حملة «دبي للتطعيم المجاني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حثت لجنة تسيير «إكسبو 2020 دبي»، أكثر من 200 جهة مشاركة في الحدث الدولي على الانضمام إلى حملة التطعيم في «إكسبو 2020»، مشيدة بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقديم اللقاح مجاناً لجميع المشاركين الرسميين وموظفيهم.

وأعربت اللجنة، في اجتماعها الأخير الذي عُقد يوم الخميس، عن تقديرها لعرض سموه، وحثت مختلف المشاركين الرسميين على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة موظفيهم والزوّار كافة.

وجاءت هذه التوصية في الوقت الذي ناقشت لجنة التسيير، التي تمثل أكثر من 190 دولة مشاركة وتتألف من مفوضين عامين من 34 دولة في العالم، التدابير المشددة المنفَّذة في «إكسبو 2020»، لحماية جميع المشاركين والعاملين والمورّدين والمقاولين والزوار، بما يجسد الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع لمكافحة الجائحة العالمية الحالية.

الصحة والسلامة

وقال رئيس لجنة تسيير «إكسبو 2020» والمفوض العام لسويسرا لدى «إكسبو 2020»، مانويل سالتشلي: «الصحة والسلامة جزء أساسي من خطط جميع معارض إكسبو الدولية وعملياتها، وقد ضاعف الوباء العالمي الحالي من شدة التركيز على هذه المسألة. من الضروري جداً أن يستفيد المشاركون الرسميون من العرض السخي الذي قدمته دولة الإمارات لتطعيم موظفيهم، وجميع الدول مسؤولة بشكل جماعي عن دعم هذه المبادرة لضمان إقامة (إكسبو) ممتع وآمن لجميع المشاركين فيه».

واجتمعت لجنة التسيير، بعد الاجتماع السادس والأخير للمشاركين الدوليين، الذي عُقد في وقت سابق من الأسبوع الماضي، في حضور أكثر من 370 ممثلاً رفيع المستوى لـ173 دولة، اجتمعوا في دبي لمناقشة الاستعدادات النهائية لافتتاح الحدث الضخم في الأول من أكتوبر المقبل، واختبار إجراءات الصحة والسلامة الصارمة المطبَّقة فيه بالفعل.

وأضاف سالتشلي: «لقد عمل (إكسبو 2020) والإمارات بجد لتنفيذ برنامج واسع النطاق من الإجراءات الاحترازية، بالتعاون عن كثب مع السلطات المحلية ذات الصلة والاسترشاد بتوجيهات أبرز الخبراء الطبيين على مستوى العالم. وينبغي الإشادة بدولة الإمارات لإحضارها 173 دولة مشاركة إلى دبي لأجل هذا الاجتماع المهم، بما يضمن صحة وسلامة جميع الحاضرين».

التحديات العالمية

وقال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كيركِنتزس: «أظهرت لنا جائحة (كوفيد-19)، أكثر من أي أزمة أخرى، أن التحديات العالمية تتطلب جهداً مشتركاً استثنائياً. وفي ظل إظهار الإمارات التزامها دوماً بالصحة والتضامن العالمي، فإننا على يقين بأن (إكسبو 2020 دبي)، بالشراكات الوثيقة والتعاون الحازم، سيكون حدثاً ملهماً يقدم تجارب آمنة وهادفة لكل زائر».

وأضاف أن «التنظيم الناجح والآمن لاجتماع المشاركين الدوليين، وتقديم اللقاح لجميع الموظفين والمشاركين الدوليين، يعززان هذا الالتزام القوي من جانب أول دولة تستضيف (إكسبو) الدولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

وكان «إكسبو 2020»، في مطلع العام الجاري، أطلق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد «كوفيد-19» لجميع موظفيه وعائلاتهم. وعلى نطاق أوسع، أشرفت دولة الإمارات على برنامج تطعيم من بين الأسرع في العالم، شهد تقديم أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح منذ انطلاقه قبل بضعة أشهر فقط.

وقال رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، الدكتور عامر أحمد شريف: «اتبعت دولة الإمارات استراتيجية واضحة لمواجهة الوباء العالمي منذ بدء تفشّيه. وحرصنا في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، ومنذ إنشائه، على أن تكون جميع البروتوكولات والتوجيهات الصادرة عن المركز مستندة إلى البيانات والأدلة العلمية».

«إكسبو» استثنائي

قال المفوض العام لنيوزيلندا لدى «إكسبو 2020»، كلايتون كيمبتون: «أثناء فعاليات اجتماع المشاركين الدوليين الأخير، عرفنا وخبرنا بأنفسنا التزام (إكسبو 2020) المستمر بتقديم إكسبو استثنائي، وآمن قبل كل شيء، للجميع، ونُشيد بمنظمي الحدث وقيادة الدولة لجهودهم المثالية».

استجابة موحدة

قال المفوض العام لجزر الباهاما لدى «إكسبو 2020»، توني جودي: «نُشيد بـ(إكسبو 2020) لنهجه الحصيف والمسؤول تجاه جائحة (كوفيد-19)، والتحديات التي لم تزل تطرحها أمامنا جميعاً. وكما يتطلب الوباء استجابة موحدة، فإن إنجاز ما نعتقد بأنه سيكون (إكسبو) دولياً تاريخياً بحق يتطلب ذلك أيضاً، ونتعهد نحن بالتزامنا ودعمنا المستمرَّين».

- لجنة تسيير «إكسبو»، تشيد بقرار حمدان بن محمد تقديم اللقاح مجاناً لجميع المشاركين الرسميين وموظفيهم.

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