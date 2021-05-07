«شعاع» تبيع حصة الـ 20% في «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، أمس، عن بيع حصتها البالغة 20% في شركة «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» إلى شركة «سوجيتز» اليابانية الرائدة.

وأفادت «شعاع» في بيان بأن «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» تأسست في أبوظبي عام 2014 لتكون عاشر المشروعات الخاصة في قطاع الماء والكهرباء، ضمن إطار برنامج الخصخصة الذي أطلقته دائرة الطاقة، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع هذه الشركة بموجب اتفاقية شراء للطاقة والمياه، حيث تولت تطوير وتشغيل محطة لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر في منطقة الظفرة بأبوظبي، مع قدرة إنتاجية تبلغ 1600 ميغاواط من الطاقة و52.5 مليون غالون مياه يومياً.

وبدأت الاستثمارات في شركة «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» عام 2015، التي أسهمت في دعم مرحلة تطوير المشروع، وتأتي عملية البيع تماشياً مع استراتيجية التخارج التي تتبناها الشركة.

وتضم قائمة مساهمي «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» كلاً من شركتَي أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) و«إنجي إس إيه»، المجموعة الفرنسية الرائدة في مجال الخدمات وحلول الطاقة منخفضة الكربون، اللتين تعتزمان المحافظة على حصتيهما (بنسبة 60% و20% على التوالي).

وتعتبر «سوجيتز» مجموعة تجارية واستثمارية متعددة الجنسيات مدرجة في سوق طوكيو للأوراق المالية، وتمتلك أصولاً قيمتها نحو 21 مليار دولار عبر قطاعات عدة.

وينضوي تحت مظلة هذه الشركة ما يزيد على 40 مشروعاً للطاقة في أكثر من 14 بلداً حول العالم، ما يجعلها الشريك الأكفأ لشركة «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» للمضي قدماً.

وقال مدير عام ورئيس خدمات الصيرفة الاستثمارية لـ«شعاع كابيتال»، فؤاد طارق خان، إن «(سوجيتز) ستشكل شريكاً مثالياً لشركة (المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء)، لما تتمتع به من خبرة دولية في قطاع الطاقة العالمي، إضافة إلى خبراتها التشغيلية مستثمراً استراتيجياً».

وأضاف: «يسرّنا بيع حصتنا إلى (سوجيتز) تماشياً مع خطة التخارج الموضوعة عقب دعمنا تطوير المحطة التابعة لها، التي ستسهم في ضمان استقرار إمدادات الماء والكهرباء في دولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم البنى التحتية والرعاية الصحية في شركة «سوجيتز»، ماساكازو هاشيموتو: «يسعدنا أن أصبحت (سوجيتز) راعياً مشاركاً لهذا المشروع الذي يلعب دوراً مهماً في استقرار إمدادات الماء والكهرباء في أبوظبي، ويسهم في حفز النمو الاقتصادي للمنطقة عموماً».

«سوجيتز» تمتلك أصولاً بـ21 مليار دولار عبر قطاعات عدة.

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