تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«التكنولوجيا المالية» لتأسيس منتدى الابتكار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد عالمياً وأبرز مراكز التكنولوجيا المالية، الذي يضم أكثر من 300 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، اتفاقية تعاون مع «جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وهي منظمة غير ربحية شاملة ومستقلة قائمة على العضوية وتجمعها علاقات بأكثر من 46 دولة حول العالم في مجال التكنولوجيا المالية، وعلاقات تعاون استراتيجية مع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات في القطاع.

وتأتي هذه الاتفاقية عقب تأسيس «جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» في مركز دبي المالي العالمي مع نهاية العام الماضي. وستشهد الاتفاقية تعزيز أطر التعاون بين الجمعية والمركز المالي، ضمن أبرز الموضوعات المرتبطة بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية ومستقبل القطاع المالي في المنطقة، بما يشمل الخدمات المصرفية المفتوحة، والتكنولوجيا التنظيمية، والمدفوعات، والأصول الرقمية.

وضمن إطار الاتفاقية الجديدة، تعاونت سلطة مركز دبي المالي العالمي، مع سلطة دبي للخدمات المالية، وجمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتأسيس «لجنة مركز دبي المالي العالمي للابتكار» كمنتدى حصري للمؤسسين والداعمين وقادة الفكر في هذا القطاع. كما تعتزم الأطراف الثلاثة إنشاء منتدى دوري لمناقشة التوجهات والتحديات والفرص القائمة في السوق وتأثير التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال المستخدمة في قطاع الخدمات المالية.

وتكمن أبرز أولويات هذه اللجنة في تعزيز جوانب المشاركة والشفافية والتفاهم بين جميع أصحاب المصلحة في مستقبل القطاع المالي حول كيفية تطوير قطاع التكنولوجيا المالية لاستكشاف آفاق نموه.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «نحن ملتزمون بدعم ثقافة الابتكار المحلي، لاسيما في قطاع التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الحكيمة الرامية إلى جعل دبي مركزاً لازدهار الشركات الناشئة. وبوصفنا من أفضل مراكز التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، وهو ما كرّسه إطلاق برنامج (فينتك هايف) في مركز دبي المالي العالمي، نعمل باستمرار على تقييم مشهد التكنولوجيا المالية لاستكشاف الفرص الجديدة والتصدي للتحديات الناشئة».

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